https://arabic.sputniknews.com/20220104/بولندا-تتفق-مع-متعاقدين-لبناء-سياج-على-الحدود-البيلاروسية-1054935633.html

بولندا تتفق مع متعاقدين لبناء سياج على الحدود البيلاروسية

بولندا تتفق مع متعاقدين لبناء سياج على الحدود البيلاروسية

قال نائب وزير الداخلية البولندي، ماسيج وونسيك، إن حرس الحدود البولندي وقع عقودا مع متعاقدين لبناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T15:00+0000

2022-01-04T15:00+0000

2022-01-04T15:00+0000

العالم

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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وقال وونسيك في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء "حرس الحدود وقعوا اليوم ثلاثة عقود رئيسية لبناء السياج".بدورها قالت نائبة قائد حرس الحدود البولندي، فيوليتا غوزكوفسكايا، إن طول السياج سيكون 186 كيلومترا. وسيتم تنفيذ أعمال البناء في أربعة مواقع. ومن المقرر الانتهاء من البناء في أواخر يونيو 2022.وسيتم استخدام الفولاذ لبناء السياج، مع توفير 22 بوابة من أجل السماح لهجرة الحيوانات.ومنذ بداية العام الحالي، سجل حرس الحدود البولندي حوالي 40 ألف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس. وهذا أكثر بعشر مرات من العام الماضي. في تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تحديد حوالي 8.9 ألف محاولة من هذا القبيل، في تشرين الأول/أكتوبر 17.4 ألف، في أيلول/سبتمبر 7.7 ألف، وفي آب/أغسطس 3.5 ألف.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/بولندا-تعلن-استمرار-التوتر-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1054888799.html

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العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا