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https://arabic.sputniknews.com/20220104/خامنئي-يغرد-بصورة-من-موقع-اغتيال-قاسم-سليماني-ويعلق-1054920492.html
خامنئي يغرد بصورة من موقع اغتيال قاسم سليماني... ويعلق
خامنئي يغرد بصورة من موقع اغتيال قاسم سليماني... ويعلق
نشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، صورة من موقع الضربة الأمريكية التي قتلت القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:12+0000
2022-01-04T09:12+0000
أخبار إيران
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وقال خامنئي في تعليق على الصورة: "الشهيد سليماني حيّ إلى الأبد.. أولئك الذين اغتالوه سيضيعون ويُدفنون، طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي"، مؤكدا أن "تشييع عشرات الملايين من الشعب الإيراني الجثمان الطاهر للفريق سليماني يثبت أن الحاج قاسم كان ولا يزال أكثر شخصية وطنية"وأكبر شخصيّة أمميّة في البلاد".ونشرت وسائل إعلام إيرانية، السبت الماضي، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو يجهش بالبكاء خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.وكان خامنئي، قد اعتبر قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي". وقال: إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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أخبار إيران

خامنئي يغرد بصورة من موقع اغتيال قاسم سليماني... ويعلق

09:12 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / KHAMENEI.IRآية الله علي خامنئي
آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / KHAMENEI.IR
تابعنا عبر
نشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، صورة من موقع الضربة الأمريكية التي قتلت القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.
وقال خامنئي في تعليق على الصورة: "الشهيد سليماني حيّ إلى الأبد.. أولئك الذين اغتالوه سيضيعون ويُدفنون، طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي"، مؤكدا أن "تشييع عشرات الملايين من الشعب الإيراني الجثمان الطاهر للفريق سليماني يثبت أن الحاج قاسم كان ولا يزال أكثر شخصية وطنية"وأكبر شخصيّة أمميّة في البلاد".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، السبت الماضي، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو يجهش بالبكاء خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وكان خامنئي، قد اعتبر قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي". وقال: إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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