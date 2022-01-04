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عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش توجه رسالة إلى عباس
عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش توجه رسالة إلى عباس
وجهت عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، رسالة إلى رئيس فلسطين محمود عباس، بعد قرار الإفراج عنه من داخل السجون الإسرائيلية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T21:38+0000
2022-01-04T21:38+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تلفزيون فلسطين" مقطع فيديو يرصد جانبا من المكالمة الهاتفية التي دارت بين عباس وعائلة الأسير أبو هواش، التي أعربت عن امتنانها لجهود الرئيس الفلسطيني التي قادت إلى قرار الإفراج عنه.وأكد الرئيس الفلسطيني دعمه للأسرى الفلسطينيين معربا عن أمله في تحريرهم وتحرير الأراضي الفلسطينية قريبا.وأنهى أبو هواش إضرابه عن الطعام، اليوم الثلاثاء، بعدما استمر 141 يوما إثر التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية ينص على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير/ شباط المقبل.وواجه الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ظروفا صحية حرجة بسبب إضرابه عن الطعام، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة إضافة إلى ضعف حاسة البصر وصعوبة في الكلام ومشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.يذكر أنه تم اعتقال أبو هواش، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/اشتية-يعلق-على-قرار-الإفراج-عن-الأسير-الفلسطيني-أبو-هواش-1054946866.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش توجه رسالة إلى عباس

21:38 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / HAZEM BADERالأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / HAZEM BADER
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وجهت عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، رسالة إلى رئيس فلسطين محمود عباس، بعد قرار الإفراج عنه من داخل السجون الإسرائيلية.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تلفزيون فلسطين" مقطع فيديو يرصد جانبا من المكالمة الهاتفية التي دارت بين عباس وعائلة الأسير أبو هواش، التي أعربت عن امتنانها لجهود الرئيس الفلسطيني التي قادت إلى قرار الإفراج عنه.
© AFP 2021 / JAAFAR ASHTIYEHالأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
© AFP 2021 / JAAFAR ASHTIYEH
وأكد الرئيس الفلسطيني دعمه للأسرى الفلسطينيين معربا عن أمله في تحريرهم وتحرير الأراضي الفلسطينية قريبا.
وأنهى أبو هواش إضرابه عن الطعام، اليوم الثلاثاء، بعدما استمر 141 يوما إثر التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية ينص على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير/ شباط المقبل.
© AFP 2021 / HAZEM BADERالأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الأسرى الفلسطينيين - الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش
© AFP 2021 / HAZEM BADER
وواجه الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ظروفا صحية حرجة بسبب إضرابه عن الطعام، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة إضافة إلى ضعف حاسة البصر وصعوبة في الكلام ومشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
اشتية يعلق على قرار الإفراج عن الأسير الفلسطيني "أبو هواش"
19:18 GMT
يذكر أنه تم اعتقال أبو هواش، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
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