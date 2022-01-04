عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش توجه رسالة إلى عباس

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تلفزيون فلسطين" مقطع فيديو يرصد جانبا من المكالمة الهاتفية التي دارت بين عباس وعائلة الأسير أبو هواش، التي أعربت عن امتنانها لجهود الرئيس الفلسطيني التي قادت إلى قرار الإفراج عنه.وأكد الرئيس الفلسطيني دعمه للأسرى الفلسطينيين معربا عن أمله في تحريرهم وتحرير الأراضي الفلسطينية قريبا.وأنهى أبو هواش إضرابه عن الطعام، اليوم الثلاثاء، بعدما استمر 141 يوما إثر التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية ينص على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 فبراير/ شباط المقبل.وواجه الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ظروفا صحية حرجة بسبب إضرابه عن الطعام، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة إضافة إلى ضعف حاسة البصر وصعوبة في الكلام ومشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.يذكر أنه تم اعتقال أبو هواش، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وجهت عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، رسالة إلى رئيس فلسطين محمود عباس، بعد قرار الإفراج عنه من داخل السجون الإسرائيلية.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تلفزيون فلسطين" مقطع فيديو يرصد جانبا من المكالمة الهاتفية التي دارت بين عباس وعائلة الأسير أبو هواش، التي أعربت عن امتنانها لجهود الرئيس الفلسطيني التي قادت إلى قرار الإفراج عنه.