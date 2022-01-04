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منسق أغان داخل منزل ميسي يتلقى تهديدات بالقتل
منسق أغان داخل منزل ميسي يتلقى تهديدات بالقتل
كشف منسق أغاني "دي جي" عن تلقيه ‏تهديدات بالقتل، بعد إصابة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:59+0000
2022-01-04T13:00+0000
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وقال، فير بالاسيو، في مقطع فيديو، نشره يوم الأحد، أنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه مسؤول عن نقل (كوفيد-19) إلى ميسي، وفقا لشبكة "ESPN" الرياضية الأمركية.وكان بالاسيو (31 عاما)، الذي حضر في الأيام السابقة عدة حفلات داخل منزل ميسي، حيث تم اختبار الأشخاص لاحقا، وتأكدوا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بفيروس "كورونا"، ونشر عبر حسابه على موقع "تويتر" نتيجة اختباره لـ(كوفيد-19)، والتي تبين "سلبية" إصابته.وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن، الأحد، أن ليونيل ميسي من بين 4 لاعبي أندية ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" خلال فترة الأعياد.وقضى ميسي عطلة عيد الميلاد في موطنه روزاريو، وحضر العديد من الحفلات، بما في ذلك واحدة دعا فيها، فير بالاسيو، لكي يقوم بدور منسق الأغاني.
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مجتمع, منوعات, رياضة

منسق أغان داخل منزل ميسي يتلقى تهديدات بالقتل

12:59 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 04.01.2022)
© AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMYاللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل إلى باريس للتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان
© AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMY
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كشف منسق أغاني "دي جي" عن تلقيه ‏تهديدات بالقتل، بعد إصابة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال، فير بالاسيو، في مقطع فيديو، نشره يوم الأحد، أنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه مسؤول عن نقل (كوفيد-19) إلى ميسي، وفقا لشبكة "ESPN" الرياضية الأمركية.
وكان بالاسيو (31 عاما)، الذي حضر في الأيام السابقة عدة حفلات داخل منزل ميسي، حيث تم اختبار الأشخاص لاحقا، وتأكدوا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بفيروس "كورونا"، ونشر عبر حسابه على موقع "تويتر" نتيجة اختباره لـ(كوفيد-19)، والتي تبين "سلبية" إصابته.
وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن، الأحد، أن ليونيل ميسي من بين 4 لاعبي أندية ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" خلال فترة الأعياد.
وقضى ميسي عطلة عيد الميلاد في موطنه روزاريو، وحضر العديد من الحفلات، بما في ذلك واحدة دعا فيها، فير بالاسيو، لكي يقوم بدور منسق الأغاني.
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