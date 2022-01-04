منسق أغان داخل منزل ميسي يتلقى تهديدات بالقتل

وقال، فير بالاسيو، في مقطع فيديو، نشره يوم الأحد، أنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه مسؤول عن نقل (كوفيد-19) إلى ميسي، وفقا لشبكة "ESPN" الرياضية الأمركية.وكان بالاسيو (31 عاما)، الذي حضر في الأيام السابقة عدة حفلات داخل منزل ميسي، حيث تم اختبار الأشخاص لاحقا، وتأكدوا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بفيروس "كورونا"، ونشر عبر حسابه على موقع "تويتر" نتيجة اختباره لـ(كوفيد-19)، والتي تبين "سلبية" إصابته.وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن، الأحد، أن ليونيل ميسي من بين 4 لاعبي أندية ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" خلال فترة الأعياد.وقضى ميسي عطلة عيد الميلاد في موطنه روزاريو، وحضر العديد من الحفلات، بما في ذلك واحدة دعا فيها، فير بالاسيو، لكي يقوم بدور منسق الأغاني.
كشف منسق أغاني "دي جي" عن تلقيه تهديدات بالقتل، بعد إصابة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال، فير بالاسيو، في مقطع فيديو، نشره يوم الأحد، أنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه مسؤول عن نقل (كوفيد-19) إلى ميسي، وفقا لشبكة "ESPN" الرياضية الأمركية.
وكان بالاسيو (31 عاما)، الذي حضر في الأيام السابقة عدة حفلات داخل منزل ميسي، حيث تم اختبار الأشخاص لاحقا، وتأكدوا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بفيروس "كورونا"، ونشر عبر حسابه على موقع "تويتر" نتيجة اختباره لـ(كوفيد-19)، والتي تبين "سلبية" إصابته.