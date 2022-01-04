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https://arabic.sputniknews.com/20220104/موقع-عبري-يكشف-نتائج-مبدئية-للتحقيق-في-سقوط-مروحية-إسرائيلية-فيديو-1054942133.html
موقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو
موقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو
كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم الثلاثاء، النقاب عن النتائج الأولية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية، أمس الاثنين، قبالة سواحل حيفا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:58+0000
2022-01-04T16:58+0000
إسرائيل
أخبار العالم العربي
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النتائج الأولية للتحقيقي في حادث سقوط مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا على البحر المتوسط، قد أثبتت أن النيران قد اشتعلت في محرك المروحية، إضافة إلى انقاطع التيار الكهربائي.وأوضح الموقع أن قائد المروحية حاول الهبوط اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد المحركات، كما أن طاقم المروحية لم يتمكن من إرسال رسالة استغاثة، بسبب انقطاع الكهرباء، مضيفا أن أحد ضباط الطائرة قد انقذ نفسه، محاولا إنقاذ طيارين آخرين، دون جدوى، ولقيا حتفيهما.وكان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أشار إلى أن بلاده أمرت بإجراء تحقيق عاجل حول واقعة سقوط طائرة مروحية، مساء أمس الاثنين، وأن إسرائيل في بداية التحقيق، وكافة الاتجاهات مفتوحة أمام بلاده.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن مقتل طيار ومساعده خلال حادث تحطم المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا الإسرائيلية.وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا، مؤكدة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.للمزيد: مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيليةوتعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.وقال ضابط كبير بالقوات الجوية الإسرائيلية، إن المروحية ظلت في الجو لمدة ساعة قبل تحطمها على بعد مئات الأمتار من شاطئ حيفا.كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية سقطت قبالة سواحل شمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/هل-سقطت-المروحية-الإسرائيلية-بهجوم-سيبراني؟-1054935083.html
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إسرائيل, أخبار العالم العربي

موقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو

16:58 GMT 04.01.2022
© Photo / Rostec / Anton Tushinمروحية روسية Ми-8АМТШ-ВН
مروحية روسية Ми-8АМТШ-ВН - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Photo / Rostec / Anton Tushin
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كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم الثلاثاء، النقاب عن النتائج الأولية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية، أمس الاثنين، قبالة سواحل حيفا.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النتائج الأولية للتحقيقي في حادث سقوط مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا على البحر المتوسط، قد أثبتت أن النيران قد اشتعلت في محرك المروحية، إضافة إلى انقاطع التيار الكهربائي.
وأوضح الموقع أن قائد المروحية حاول الهبوط اضطراريا بعد اشتعال النيران في أحد المحركات، كما أن طاقم المروحية لم يتمكن من إرسال رسالة استغاثة، بسبب انقطاع الكهرباء، مضيفا أن أحد ضباط الطائرة قد انقذ نفسه، محاولا إنقاذ طيارين آخرين، دون جدوى، ولقيا حتفيهما.
وكان ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أشار إلى أن بلاده أمرت بإجراء تحقيق عاجل حول واقعة سقوط طائرة مروحية، مساء أمس الاثنين، وأن إسرائيل في بداية التحقيق، وكافة الاتجاهات مفتوحة أمام بلاده.
أجزاء من تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية 4 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
هل سقطت المروحية الإسرائيلية بهجوم سيبراني؟
14:49 GMT
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عن مقتل طيار ومساعده خلال حادث تحطم المروحية العسكرية قبالة سواحل حيفا الإسرائيلية.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طيارا ومساعده قتلا خلال الحادث قبالة شواطئ حيفا، مؤكدة أن الطيارين اللذين لقيا مصرعهما أحدهما برتبة مقدم والآخر رائد، فيما تم إنقاذ شخص ثالث وهو ضابط بالبحرية.
للمزيد: مقتل طيار ومساعده في حادث تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية
وتعد أسباب تحطم الطائرة غير معروفة حتى الآن، ولكن تحقيقا أوليا للحادث كشف أن المروحية أقلعت وعند عودتها اصطدمت بالمياه بقوة كبيرة بالقرب من الشاطئ وتحطمت، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
وقال ضابط كبير بالقوات الجوية الإسرائيلية، إن المروحية ظلت في الجو لمدة ساعة قبل تحطمها على بعد مئات الأمتار من شاطئ حيفا.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرة هليكوبتر عسكرية إسرائيلية سقطت قبالة سواحل شمال البلاد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.
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