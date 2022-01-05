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https://arabic.sputniknews.com/20220105/ارتفاع-حالات-الإصابة-بكورونا-في-دول-الخليج-العربية-1054954030.html
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول الخليج العربية
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول الخليج العربية
تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج العربية، حيث قفز العدد اليومي للإصابات في المملكة العربية السعودية إلى مثليه خلال يومين متجاوزا 2500 حالة، في حين... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T01:47+0000
2022-01-05T01:47+0000
فيروس كورونا
قطر
السعودية
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وأكدت جميع دول الخليج الست في وقت سابق وجود المتحور أوميكرون في أراضيها، لكن البيانات الرسمية اليومية لفيروس كورونا لا تقدم تفصيلا عن السلالات المسببة للإصابة بكوفيد-19، بحسب رويترز.وسجلت السعودية، ويبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء 2585 إصابة جديدة ارتفاعا من حوالي ألف يوم الأحد. ولا تزال هذه الأرقام أقل من ذروة تجاوزت 4700 إصابة في يونيو/ حزيران 2020.وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول، جعلت السلطات السعودية وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزاميا مرة أخرى، بعد أن نصحت في وقت سابق من ذلك الشهر بعدم السفر غير الضروري إلى الخارج.وسجلت قطر المجاورة اليوم 1695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي منذ الصيف الماضي. وتصطف الحشود منذ أيام عند مواقع فحص الإصابة بكوفيد في قطر التي أعادت هذا الشهر العمل بنظام التعليم عن بعد.وشهدت الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز للسياحة والتجارة في المنطقة، إصابات يومية تجاوزت 2500 يوم الأحد، بينما تستضيف معرضا عالميا خلال ذروة موسمها السياحي.وسجلت الكويت اليوم 1492 إصابة جديدة، وهي مستويات شوهدت لآخر مرة في يوليو/ تموز 2021. وحظرت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع إقامة الفعاليات العامة في الأماكن المغلقة حتى 28 فبراير/ شباط.وسجلت البحرين اليوم الثلاثاء ما يقرب من 900 إصابة، وبلغ العدد اليومي للإصابات في البحرين ذروته عند حوالي ثلاثة آلاف في مايو أيار الماضي قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي مئة في يوليو/ تموز. وفي ديسمبر/ كانون الأول، قصرت الدولة ممارسة الأنشطة غير الضرورية على الأفراد الحاصلين على تطعيم كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/لا-يوجد-مصدر-حالات-كورونا-اليومية-في-السعودية-تقفز-إلى-1000-لأول-مرة-منذ-أغسطس-1054853263.html
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فيروس كورونا, قطر, السعودية

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول الخليج العربية

01:47 GMT 05.01.2022
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج العربية، حيث قفز العدد اليومي للإصابات في المملكة العربية السعودية إلى مثليه خلال يومين متجاوزا 2500 حالة، في حين تخطت الحالات مستوى الألف في كل من قطر والكويت.
وأكدت جميع دول الخليج الست في وقت سابق وجود المتحور أوميكرون في أراضيها، لكن البيانات الرسمية اليومية لفيروس كورونا لا تقدم تفصيلا عن السلالات المسببة للإصابة بكوفيد-19، بحسب رويترز.
وسجلت السعودية، ويبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء 2585 إصابة جديدة ارتفاعا من حوالي ألف يوم الأحد. ولا تزال هذه الأرقام أقل من ذروة تجاوزت 4700 إصابة في يونيو/ حزيران 2020.
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
وكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس
2 يناير, 12:09 GMT
وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول، جعلت السلطات السعودية وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزاميا مرة أخرى، بعد أن نصحت في وقت سابق من ذلك الشهر بعدم السفر غير الضروري إلى الخارج.
وسجلت قطر المجاورة اليوم 1695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي منذ الصيف الماضي. وتصطف الحشود منذ أيام عند مواقع فحص الإصابة بكوفيد في قطر التي أعادت هذا الشهر العمل بنظام التعليم عن بعد.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز للسياحة والتجارة في المنطقة، إصابات يومية تجاوزت 2500 يوم الأحد، بينما تستضيف معرضا عالميا خلال ذروة موسمها السياحي.
وسجلت الكويت اليوم 1492 إصابة جديدة، وهي مستويات شوهدت لآخر مرة في يوليو/ تموز 2021. وحظرت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع إقامة الفعاليات العامة في الأماكن المغلقة حتى 28 فبراير/ شباط.
وسجلت البحرين اليوم الثلاثاء ما يقرب من 900 إصابة، وبلغ العدد اليومي للإصابات في البحرين ذروته عند حوالي ثلاثة آلاف في مايو أيار الماضي قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي مئة في يوليو/ تموز. وفي ديسمبر/ كانون الأول، قصرت الدولة ممارسة الأنشطة غير الضرورية على الأفراد الحاصلين على تطعيم كامل.
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