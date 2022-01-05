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https://arabic.sputniknews.com/20220105/بعد-تعافيه-من-انسداد-معوي-الرئيس-البرازيلي-يغادر-المستشفى-1054983585.html
بعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
بعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
أعلن طبيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مغادرة الرئيس مستشفى في ساو باولو، اليوم الأربعاء، بعد يومين على نقله إليه بشكل طارئ إثر شعوره بألم في منطقة البطن. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T18:07+0000
2022-01-05T18:07+0000
2022-01-05T18:07+0000
البرازيل
الرئيس
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وقال الجراح أنطونيو لويز ماسيدو خلال مؤتمر صحافي قبل وقت محدود من خروج الرئيس البرازيلي من مستشفى "فيلا نوفا ستار"، إنه تعافى ومستعد للعودة إلى العمل، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكر الأطباء أن الانسداد المعوي الجزئي الذي عانى منه الرئيس تمت إزالته وإنه "يتحسن بشكل مرض" إلا أنه سيلتزم حمية سائلة ويبقى في المستشفى في الوقت الحاضر.وفي بداية الأمر ذكر الأطباء أن الرئيس قد يحتاج إلى جراحة، إلا أن كبير الجراحين أنطونيو لويز ماسيدو، الذي أجرى للرئيس عمليات جراحية في السابق، قال إنه من غير الضروري إجراء جراحة جديدة.وقال مستشفى فيلا نوفا ستار في بيان إن الرئيس جايير ميسياس بولسونارو ليس بحاجة لإجراء جراحة.يعاني الرئيس اليميني المتطرف من مشكلات صحية منذ محاولة اغتياله طعنا في منطقة البطن في أيلول/سبتمبر 2018 خلال حملة انتخابية أوصلته إلى السلطة.وكان بولسونارو قد أدخل في تموز/يوليو الماضي إلى المستشفى للعلاج من انسداد معوي أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/البرازيل-تعلن-عن-حالات-إصابة-بـفلورونا-المكتشف-مطلع-العام-الجديد-1054917027.html
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البرازيل, الرئيس
بعد تعافيه من انسداد معوي.. الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى
أعلن طبيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مغادرة الرئيس مستشفى في ساو باولو، اليوم الأربعاء، بعد يومين على نقله إليه بشكل طارئ إثر شعوره بألم في منطقة البطن.
وقال الجراح أنطونيو لويز ماسيدو خلال مؤتمر صحافي قبل وقت محدود من خروج
الرئيس البرازيلي
من مستشفى "فيلا نوفا ستار"، إنه تعافى ومستعد للعودة إلى العمل، بحسب وكالة "فرانس برس".
وذكر الأطباء أن الانسداد المعوي الجزئي الذي عانى منه الرئيس تمت إزالته وإنه "يتحسن بشكل مرض" إلا أنه سيلتزم حمية سائلة ويبقى في المستشفى في الوقت الحاضر.
وفي بداية الأمر ذكر الأطباء أن الرئيس قد يحتاج إلى جراحة، إلا أن كبير الجراحين أنطونيو لويز ماسيدو، الذي أجرى للرئيس عمليات جراحية في السابق، قال إنه من غير الضروري إجراء جراحة جديدة.
وقال
مستشفى فيلا نوفا ستار
في بيان إن الرئيس جايير ميسياس بولسونارو ليس بحاجة لإجراء جراحة.
يعاني الرئيس اليميني المتطرف من مشكلات صحية منذ محاولة اغتياله طعنا في منطقة البطن في أيلول/سبتمبر 2018 خلال حملة انتخابية أوصلته إلى السلطة.
وكان بولسونارو قد أدخل في تموز/يوليو الماضي إلى المستشفى للعلاج من انسداد معوي أيضا.