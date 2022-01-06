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إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية ويجب إشراك مصر وتركيا في الحوار
إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية ويجب إشراك مصر وتركيا في الحوار
دعت إيران، اليوم الخميس، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:04+0000
2022-01-06T16:48+0000
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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.وعلى جانب آخر، أشار عبد اللهيان إلى أن ممثلي طهران سيعودون خلال أيام إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأمر الذي وصفه بـ"الخطوة الإيجابية".كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن احتضان بغداد، في وقت سابق، أربع جولات من الحوار السعودي – الإيراني، مشيرا إلى أنها ستستضيف الجولة الخامسة قريبا.وقال مسجدي إن هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية، بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/إيران-تعلق-لأول-مرة-على-تصريحات-الملك-سلمان-وتوجه-دعوة-إلى-السعودية-1054955086.html
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إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية ويجب إشراك مصر وتركيا في الحوار

16:04 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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دعت إيران، اليوم الخميس، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.
وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.
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وعلى جانب آخر، أشار عبد اللهيان إلى أن ممثلي طهران سيعودون خلال أيام إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأمر الذي وصفه بـ"الخطوة الإيجابية".
كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن احتضان بغداد، في وقت سابق، أربع جولات من الحوار السعودي – الإيراني، مشيرا إلى أنها ستستضيف الجولة الخامسة قريبا.
وقال مسجدي إن هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية، بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، استعدادها لجولة جديدة من المفاوضات.
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