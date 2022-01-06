https://arabic.sputniknews.com/20220106/إيران-تعلن-عن-جولة-خامسة-للحوار-مع-السعودية-تحتضنها-بغداد-فيديو-1054993997.html

إيران تعلن عن جولة خامسة للحوار مع السعودية تحتضنها بغداد... فيديو

إيران تعلن عن جولة خامسة للحوار مع السعودية تحتضنها بغداد... فيديو

كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، تفاصيل جلسات الحوار السعودي - الإيراني التي احتضنتها العاصمة بغداد، مؤكدا عقد الجولة الخامسة قريبا. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T07:06+0000

2022-01-06T07:06+0000

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أخبار السعودية اليوم

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وقال مسجدي، في حوار مع قناة العهد، إن "بغداد احتضنت أربع جولات من الحوار السعودي - الإيراني وستحتضن الجولة الخامسة قريبا"، مؤكدا أن "هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية".وبشأن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ورفاقة، أكد السفير الإيراني، أن "أمريكا لا تسمح لملف التحقيقات في اغتيال قادة النصر بالوصول لنتائج"، على حد قوله.وأضاف أن "جبهة المقاومة في المنطقة حقيقة لا يمكن التغاضي عنها أو إنكارها والجمهورية الإسلامية تدعمها"، مضيفا: أن "إيران تنسق المواقف مع العراق فيما يخص مفاوضات الملف النووي".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن إيران تعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية وتعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها، مؤكدا أنه "لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الأعمال".وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما.وفي وقت سابق أيضا، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.

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