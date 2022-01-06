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https://arabic.sputniknews.com/20220106/المرشح-الرئاسي-أسعد-زهيو-ليبيا-تواجه-4-سيناريوهات-بعد-تأجيل-الانتخابات-1055046258.html
المرشح الرئاسي أسعد زهيو: ليبيا تواجه 4 سيناريوهات بعد تأجيل الانتخابات
المرشح الرئاسي أسعد زهيو: ليبيا تواجه 4 سيناريوهات بعد تأجيل الانتخابات
قال المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أسعد زهيو، إن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي واجهت معوقات كثيرة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T17:52+0000
2022-01-06T17:52+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أشار فيها إلى أن مفوضية الانتخابات الليبية وصفت المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ "القوة القاهرة".وأوضح زهيو أن تلك الأمور تجلت خلال إحاطة بهذا الشأن في مجلس النواب إضافة إلى تقارير الجهات المختصة، التي أكدت أن مفوضية الانتخابات واجهت تحديات.وقال المرشح الرئاسي الليبي إن بلاده تواجه سيناريوهات متعدد بالنسبة لما سيحدث في المستقبل منها الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو إجراء تعديل دستوري أو إصدار دستور جديد.وأعلن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، قبل يومين، أنه تم تحديد الـ 24 يناير / كانون الثاني موعدا للانتخابات وفقا للمدة القانونية بعد فشل إجراء العملية الانتخابية التي كانت محددة يوم 24 ديسمبر، التي تم تأجيلها بسبب "تهديدات باقتحام المفوضية" إثر خلافات على قواعد إجرائها وخاصة أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون الانتخابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/البرلمان-الليبي-يعلق-جلسة-إحاطة-المفوضية-ويطالبها-بتقديم-مقترح-بموعد-إجراء-الاستحقاق-الانتخابي-1054908978.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

المرشح الرئاسي أسعد زهيو: ليبيا تواجه 4 سيناريوهات بعد تأجيل الانتخابات

17:52 GMT 06.01.2022
© Photo / ASAAD ZUHIOالمرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أسعد زهيو
المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أسعد زهيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Photo / ASAAD ZUHIO
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قال المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أسعد زهيو، إن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي واجهت معوقات كثيرة.
جاء ذلك في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أشار فيها إلى أن مفوضية الانتخابات الليبية وصفت المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ "القوة القاهرة".
وأوضح زهيو أن تلك الأمور تجلت خلال إحاطة بهذا الشأن في مجلس النواب إضافة إلى تقارير الجهات المختصة، التي أكدت أن مفوضية الانتخابات واجهت تحديات.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
البرلمان الليبي يعلق جلسة إحاطة المفوضية ويطالبها بتقديم مقترح بموعد إجراء الاستحقاق الانتخابي
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وقال المرشح الرئاسي الليبي إن بلاده تواجه سيناريوهات متعدد بالنسبة لما سيحدث في المستقبل منها الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو إجراء تعديل دستوري أو إصدار دستور جديد.

لكن أقلها كلفة هو تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

أسعد زهيو
مرشح رئاسي ليبي
وأعلن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، قبل يومين، أنه تم تحديد الـ 24 يناير / كانون الثاني موعدا للانتخابات وفقا للمدة القانونية بعد فشل إجراء العملية الانتخابية التي كانت محددة يوم 24 ديسمبر، التي تم تأجيلها بسبب "تهديدات باقتحام المفوضية" إثر خلافات على قواعد إجرائها وخاصة أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون الانتخابية.
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