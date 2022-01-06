المرشح الرئاسي أسعد زهيو: ليبيا تواجه 4 سيناريوهات بعد تأجيل الانتخابات

جاء ذلك في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أشار فيها إلى أن مفوضية الانتخابات الليبية وصفت المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ "القوة القاهرة".وأوضح زهيو أن تلك الأمور تجلت خلال إحاطة بهذا الشأن في مجلس النواب إضافة إلى تقارير الجهات المختصة، التي أكدت أن مفوضية الانتخابات واجهت تحديات.وقال المرشح الرئاسي الليبي إن بلاده تواجه سيناريوهات متعدد بالنسبة لما سيحدث في المستقبل منها الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو إجراء تعديل دستوري أو إصدار دستور جديد.وأعلن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، قبل يومين، أنه تم تحديد الـ 24 يناير / كانون الثاني موعدا للانتخابات وفقا للمدة القانونية بعد فشل إجراء العملية الانتخابية التي كانت محددة يوم 24 ديسمبر، التي تم تأجيلها بسبب "تهديدات باقتحام المفوضية" إثر خلافات على قواعد إجرائها وخاصة أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون الانتخابية.
قال المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أسعد زهيو، إن الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي واجهت معوقات كثيرة.
جاء ذلك في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أشار فيها إلى أن مفوضية الانتخابات الليبية وصفت المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بـ "القوة القاهرة".
وأوضح زهيو أن تلك الأمور تجلت خلال إحاطة بهذا الشأن في مجلس النواب إضافة إلى تقارير الجهات المختصة، التي أكدت أن مفوضية الانتخابات واجهت تحديات.
وقال المرشح الرئاسي الليبي إن بلاده تواجه سيناريوهات متعدد بالنسبة لما سيحدث في المستقبل منها الدخول في مرحلة انتقالية جديدة أو إجراء تعديل دستوري أو إصدار دستور جديد.
لكن أقلها كلفة هو تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
أسعد زهيو
مرشح رئاسي ليبي
وأعلن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، قبل يومين، أنه تم تحديد الـ 24 يناير / كانون الثاني موعدا للانتخابات وفقا للمدة القانونية بعد فشل إجراء العملية الانتخابية التي كانت محددة يوم 24 ديسمبر، التي تم تأجيلها بسبب "تهديدات باقتحام المفوضية" إثر خلافات على قواعد إجرائها وخاصة أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون الانتخابية.