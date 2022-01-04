https://arabic.sputniknews.com/20220104/مصادر-لـسبوتنيك-التهديد-باقتحام-مفوضية-الانتخابات-جاء-اعتراضا-على-ترشح-حفتر-والقذافي-والدبيبة-1054927977.html

مصادر لـ"سبوتنيك": التهديد باقتحام مفوضية الانتخابات جاء اعتراضا على ترشح حفتر والقذافي والدبيبة

مصادر لـ"سبوتنيك": التهديد باقتحام مفوضية الانتخابات جاء اعتراضا على ترشح حفتر والقذافي والدبيبة

كشفت مصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا، معلومات هامة بشأن عدم إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T12:08+0000

2022-01-04T12:08+0000

2022-01-04T12:08+0000

أخبار ليبيا اليوم

الهجوم على "مفوضية الانتخابات"

الانتخابات الرئاسية الليبية

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وأضافت المصادر "التي طلبت عدم الكشف عن اسمها" في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التهديدات التي وصلت المفوضية قبل إعلان القوائم النهائية شملت ثلاثة أسماء من المرشحين.وأوضحت أن التهديدات التي جاءت من بعض الأجسام في الغرب الليبي اعترضت على تضمين اسم المشير خليفة حفتر والمهندس سيف الإسلام القذافي، فيما جاءت تهديدات مماثلة من الشرق اعتراضا ترشح عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي.وأوضحت أن بعض المعترضين على الأسماء الثلاثة، هددت بوقف العملية الانتخابية وإغلاق مقار المفوضية حال إعلان القائمة النهائية.وشددت على أن الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في الموعد الأول هي نفسها التي يمكن أن تحول دون إجراء أي انتخابات حال عدم التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة.وفي وقت سابق قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، إنه تم تحديد يوم 24 يناير/ كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وعلق مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات بين الأطراف السياسية، وتهديدات وصلت للمفوضية العليا للانتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/وليامز-تعلن-البحث-مع-القوى-الوطنية-في-ليبيا-إجراء-الانتخابات-تدريجيا-بدءا-بالبرلمانية-1054921278.html

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أخبار ليبيا اليوم, الهجوم على "مفوضية الانتخابات", الانتخابات الرئاسية الليبية