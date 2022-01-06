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قطر تقرر منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من صلاة الجماعة
قطر تقرر منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من صلاة الجماعة
قررت السلطات القطرية، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا من دخول المساجد لأداء الصلاة، ويشمل القرار الأطفال دون سن 12 سنة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T21:14+0000
2022-01-06T21:14+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
قطر
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جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمن إجراءات احترازية ضد الوباء، قصر دخول المساجد على الذين تلقحوا ضد كورونا، مع التقيد بالتباعد مسافة متر بين المصلين، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.وأوصت الوزارة بضرورة إحضار كل مصل السجادة الخاصة به، منعا للاحتكاك بين الأشخاص.وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2273 إصابة جديدة، مقابل شفاء 193 شخصا في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 246467 من مجموع 257504 إصابات حتى اليوم.وأفاد مسؤولون صحيون بأن قطر تشهد حاليا دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا، وأرجعوا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في الحالات إلى متحور " أوميكرون"، الذي يعد الأسرع انتشارا من غيره من المتحورات السابقة.وأصدر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم 32 قرارا للحد من انتشار (كوفيد-19)، تضمنت تقليص الطاقة الاستيعابية لعدد من الخدمات والمنشآت والأماكن التي كانت تعمل بكامل طاقتها أثناء عودة الحياة لطبيعتها قبل أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/إعلام-تطعيم-862-من-سكان-قطر-بجرعتي-لقاح-كورونا-1054763160.html
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العالم العربي, فيروس كورونا, قطر

قطر تقرر منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من صلاة الجماعة

21:14 GMT 06.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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قررت السلطات القطرية، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا من دخول المساجد لأداء الصلاة، ويشمل القرار الأطفال دون سن 12 سنة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمن إجراءات احترازية ضد الوباء، قصر دخول المساجد على الذين تلقحوا ضد كورونا، مع التقيد بالتباعد مسافة متر بين المصلين، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.
وأوصت الوزارة بضرورة إحضار كل مصل السجادة الخاصة به، منعا للاحتكاك بين الأشخاص.
وأهابت الوزارة بمرتادي المساجد إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتخذة حديثا بالدولة، حرصا على سلامة المصلين وأفراد المجتمع من كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2273 إصابة جديدة، مقابل شفاء 193 شخصا في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 246467 من مجموع 257504 إصابات حتى اليوم.
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
إعلام: تطعيم 86.2% من سكان قطر بجرعتي لقاح كورونا
30 ديسمبر 2021, 11:41 GMT
وتعد حصيلة إصابات اليوم أكبر معدل يومي يسجل في قطر بعد حصيلة يوم 30 مايو العام 2020 الذي شهد أعلى ذروة إصابات يومية في البلاد بـ 2355 حالة خلال الموجة الأولى.
وأفاد مسؤولون صحيون بأن قطر تشهد حاليا دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا، وأرجعوا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في الحالات إلى متحور " أوميكرون"، الذي يعد الأسرع انتشارا من غيره من المتحورات السابقة.
وأصدر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم 32 قرارا للحد من انتشار (كوفيد-19)، تضمنت تقليص الطاقة الاستيعابية لعدد من الخدمات والمنشآت والأماكن التي كانت تعمل بكامل طاقتها أثناء عودة الحياة لطبيعتها قبل أشهر.
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