قطر تقرر منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من صلاة الجماعة

جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمن إجراءات احترازية ضد الوباء، قصر دخول المساجد على الذين تلقحوا ضد كورونا، مع التقيد بالتباعد مسافة متر بين المصلين، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.وأوصت الوزارة بضرورة إحضار كل مصل السجادة الخاصة به، منعا للاحتكاك بين الأشخاص.وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2273 إصابة جديدة، مقابل شفاء 193 شخصا في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 246467 من مجموع 257504 إصابات حتى اليوم.وأفاد مسؤولون صحيون بأن قطر تشهد حاليا دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا، وأرجعوا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في الحالات إلى متحور " أوميكرون"، الذي يعد الأسرع انتشارا من غيره من المتحورات السابقة.وأصدر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم 32 قرارا للحد من انتشار (كوفيد-19)، تضمنت تقليص الطاقة الاستيعابية لعدد من الخدمات والمنشآت والأماكن التي كانت تعمل بكامل طاقتها أثناء عودة الحياة لطبيعتها قبل أشهر.
قررت السلطات القطرية، منع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا من دخول المساجد لأداء الصلاة، ويشمل القرار الأطفال دون سن 12 سنة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمن إجراءات احترازية ضد الوباء، قصر دخول المساجد على الذين تلقحوا ضد كورونا، مع التقيد بالتباعد مسافة متر بين المصلين، وبخاصة صلاة الجمعة التي تشهد توافدا كبيرا للمصلين، وفقا لما نقلته وكالة "قنا" القطرية.
وتعد حصيلة إصابات اليوم أكبر معدل يومي يسجل في قطر بعد حصيلة يوم 30 مايو العام 2020 الذي شهد أعلى ذروة إصابات يومية في البلاد بـ 2355 حالة خلال الموجة الأولى.
وأفاد مسؤولون صحيون بأن قطر تشهد حاليا دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا، وأرجعوا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في الحالات إلى متحور " أوميكرون"، الذي يعد الأسرع انتشارا من غيره من المتحورات السابقة.
وأصدر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم 32 قرارا للحد من انتشار (كوفيد-19)، تضمنت تقليص الطاقة الاستيعابية لعدد من الخدمات والمنشآت والأماكن التي كانت تعمل بكامل طاقتها أثناء عودة الحياة لطبيعتها قبل أشهر.