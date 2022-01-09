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https://arabic.sputniknews.com/20220109/بلينكن-يعلق-على-أوامر-توكاييف-للجيش-بإطلاق-النار-دون-سابق-إنذار-في-كازاخستان-فيديو-1055144302.html
بلينكن يعلق على أوامر توكاييف للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار في كازاخستان... فيديو
بلينكن يعلق على أوامر توكاييف للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار في كازاخستان... فيديو
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على الأوامر الصادرة من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار بسبب أعمال العنف... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:49+0000
2022-01-09T16:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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كازاخستان
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وقال بلينكن، خلال حوار مع شبكة "ABC" الأمريكية، حول وجود تعليمات من رئيس كازاخستان بإطلاق النار على ما وصفهم بالإرهابيين: "هذا أمر مرفوض. أمر إطلاق النار والقتل خطأ، ويجب وقفه فورا".وأضاف: "كازاخستان لديها القدرة على حفظ الاستقرار والنظام والدفاع عن المؤسسات، لكن عليها القيام بذلك مع حماية حق التظاهر السلمي".وجدد أيضا حديثه عن جدوى وجود تساؤلات أمريكية حول وجود قوات روسية في كازاخستان.وفي وقت سابق، أعلن توكاييف أنه أصدر الأوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على "الإرهابيين" دون تحذيرات.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل كانون الثاني/يناير الجاريونفذت قوات الأمن الكازاخستانية عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تحولت احتجاجات حاشدة على أسعار الوقود إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-كازاخستان-يأمر-الجيش-بإطلاق-النار-على-المسلحين-دون-سابق-إنذار-1055056322.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, كازاخستان

بلينكن يعلق على أوامر توكاييف للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار في كازاخستان... فيديو

16:49 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / Saul Loeb
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علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على الأوامر الصادرة من رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار بسبب أعمال العنف التي شهدتها البلاد، داعيا إلى وقف العمل بها.
وقال بلينكن، خلال حوار مع شبكة "ABC" الأمريكية، حول وجود تعليمات من رئيس كازاخستان بإطلاق النار على ما وصفهم بالإرهابيين: "هذا أمر مرفوض. أمر إطلاق النار والقتل خطأ، ويجب وقفه فورا".
وأضاف: "كازاخستان لديها القدرة على حفظ الاستقرار والنظام والدفاع عن المؤسسات، لكن عليها القيام بذلك مع حماية حق التظاهر السلمي".
وجدد أيضا حديثه عن جدوى وجود تساؤلات أمريكية حول وجود قوات روسية في كازاخستان.
وفي وقت سابق، أعلن توكاييف أنه أصدر الأوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على "الإرهابيين" دون تحذيرات.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
رئيس كازاخستان يأمر الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار
7 يناير, 08:48 GMT
وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل كانون الثاني/يناير الجاري
ونفذت قوات الأمن الكازاخستانية عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تحولت احتجاجات حاشدة على أسعار الوقود إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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