قائد مانشستر يونايتد: نستحق الانتقادات الموجهة إلى الفريق

تكبد رالف رانجنيك أول هزيمة له كمدرب مؤقت أمام ولفرهامبتون الأسبوع الماضي، وأعقب ذلك تداول تقارير حول وقوع اضطرابات بين اللاعبين، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال ماغواير إن يونايتد - السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز - يجب أن يقدم أداء أفضل مع استعداده لمواجهة أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين.وأضاف ماجواير في مقابلة نُشرت على موقع النادي: "من الواضح أنني رأيت الكثير من الانتقادات والكثير منها مبرر تماما، لكن بالنسبة لي، مع هذا الفريق، لا ينبغي أن يحتاج الأمر إلى انتقادات لتحفيز اللاعبين".وتابع: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية كبيرة، أنا قائد مثل أي شخص آخر، إن لم يكن أكثر، يجب أن نبدأ اللعب بشكل جيد والفوز، لقد احتل هذا الفريق المركز الثاني العام الماضي ولدينا فريق أفضل وأكبر هذا العام، لذلك علينا إظهار الموقف الصحيح".وقلل ماغواير من شأن التقارير التي أشارت إلى وجود تنافر بين اللاعبين، لكنه أقر بأنه كان من الصعب إبقاء جميع أعضاء الفريق الكبير سعداء.وقال مدافع إنجلترا: "نشعر بالغضب جميعا ونريد أن نبذل قصارى جهدنا، وهو الأمر الذي ربما ظهر على أرض الملعب في بعض الأحيان، لكن روح الفريق جيدة، على الرغم مما يقوله الناس".
وتابع: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية كبيرة، أنا قائد مثل أي شخص آخر، إن لم يكن أكثر، يجب أن نبدأ اللعب بشكل جيد والفوز، لقد احتل هذا الفريق المركز الثاني العام الماضي ولدينا فريق أفضل وأكبر هذا العام، لذلك علينا إظهار الموقف الصحيح".
وقلل ماغواير من شأن التقارير التي أشارت إلى وجود تنافر بين اللاعبين، لكنه أقر بأنه كان من الصعب إبقاء جميع أعضاء الفريق الكبير سعداء.
وقال مدافع إنجلترا: "نشعر بالغضب جميعا ونريد أن نبذل قصارى جهدنا، وهو الأمر الذي ربما ظهر على أرض الملعب في بعض الأحيان، لكن روح الفريق جيدة، على الرغم مما يقوله الناس".