كيف تساعد "درونز" التركية في رصد ومكافحة حرائق الغابات... فيديو
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
تطور تركيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة "درونز"، أبرزها "بيرقدار تي بي - 2"، التي تمتلك القدرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام عسكريا ومدنيا.
ورغم استخدامها عسكريا في العديد من ساحات القتال إلا أن الشركة المصنعة لها "بايكار" تقول إن الطائرة يمكنها مساعدة فرق إطفاء الحريق خلال مهام مكافحة حرائق الغابات.
#BayraktarTB2 UAVs give aid to firefighters in the struggle against forest fires!— BAYKAR (@BaykarTech) January 9, 2022
➡️Automatic&Long-Range Detection
➡️Wide-Area Scanning
➡️Fire Spread Pattern Detection
➡️Firefighters Coordination
➡️Real-Time Video Delivery to Ground Teams#NationalTechnologyInitiative ✈️🌲🌍🇹🇷 pic.twitter.com/mphRk98oQG
ونشرت الشركة تدوينة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيها إن درون بيرقدار تمتلك 5 مميزات تمكنها من القيام بدور فعال أثناء تنفيذ مهامها:
مدى طويل يصل إلى 300 كيلومترا.
مراقبة مساحة واسعة من الأراضي.
القدرة على رصد مواقع اندلاع الحرائق من الجو.
تنسيق عمل فرق الإطفاء.
البث المباشر إلى المحطات الأرضية أثناء تنفيذ المهام.
ولفتت الصفحة إلى أن مدى الطائرة الذي تم تحديده بـ 300 كيلومترا، هو مدى نطاق الاتصال بالمحطات الأرضية، بينما يمكنها البقاء في الجو لمدى تصل إلى 27 ساعة.
يمكن للدرون المسيرة التركية "بيرقدار تي بي - 2" نقل حمولة تصل إلى 150 كيلو غرام ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 120 عقدة (نحو 220 كلم/ ساعة).
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik