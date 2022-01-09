https://arabic.sputniknews.com/20220109/منتخب-إثيوبيا-يعلن-تشكيله-الرسمي-قبل-6-ساعات-من-مباراته-الأولى-في-أمم-أفريقيا-1055140448.html

منتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا

منتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، ووبيتو أباتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كاب فيردي قبل انطلاق المباراة بـ 6 ساعات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T15:38+0000

2022-01-09T15:38+0000

2022-01-09T15:38+0000

رياضة

أمم أفريقيا

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ويقام حاليا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي.وبعد حفل الافتتاح، ستقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بين الكاميرون وبوركينا فاسو في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.وثاني مباريات البطولة تقام مساء اليوم الأحد، بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.وأعلن المنتخب الإثيوبي تشكيله الرسمي ظهر اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش أي قبل المباراة بـ 6 ساعات كاملة في سابقة جديدة بعالم كرة القدم.وجاء تشكيل منتخب إثيوبيا كما يلي:حارس المرمي: شانكوخط الدفاع: سليمان حميد - اتشكالاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسفخط الوسط: ميسود محمد - إمانويل يوهانيس - سوارفيل داجاتشيوخط الهجوم: إيمانويل جبيريامايكل - ابو بكر نصير - جيتانيه كيبيديهوتقام المباراة على ملعب باول بيا الشهير في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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