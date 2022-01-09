تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/منتخب-إثيوبيا-يعلن-تشكيله-الرسمي-قبل-6-ساعات-من-مباراته-الأولى-في-أمم-أفريقيا-1055140448.html
منتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا
منتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا
أعلن المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، ووبيتو أباتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كاب فيردي قبل انطلاق المباراة بـ 6 ساعات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:38+0000
2022-01-09T15:38+0000
رياضة
أمم أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104184/06/1041840671_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_52a1b43b3554b9580fddba94aba258c1.jpg
ويقام حاليا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي.وبعد حفل الافتتاح، ستقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بين الكاميرون وبوركينا فاسو في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.وثاني مباريات البطولة تقام مساء اليوم الأحد، بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.وأعلن المنتخب الإثيوبي تشكيله الرسمي ظهر اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش أي قبل المباراة بـ 6 ساعات كاملة في سابقة جديدة بعالم كرة القدم.وجاء تشكيل منتخب إثيوبيا كما يلي:حارس المرمي: شانكوخط الدفاع: سليمان حميد - اتشكالاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسفخط الوسط: ميسود محمد - إمانويل يوهانيس - سوارفيل داجاتشيوخط الهجوم: إيمانويل جبيريامايكل - ابو بكر نصير - جيتانيه كيبيديهوتقام المباراة على ملعب باول بيا الشهير في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/قبل-انطلاقها-غدا-ما-هي-الجوائز-المالية-لبطولة-كأس-أمم-أفريقيا-1055085774.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104184/06/1041840671_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_7cffcbb3c477fe7a67b1b296b8bc320f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أمم أفريقيا

منتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا

15:38 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Derar Khamisافتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي
افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Derar Khamis
تابعنا عبر
أعلن المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، ووبيتو أباتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كاب فيردي قبل انطلاق المباراة بـ 6 ساعات.
ويقام حاليا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
وبعد حفل الافتتاح، ستقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بين الكاميرون وبوركينا فاسو في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
وثاني مباريات البطولة تقام مساء اليوم الأحد، بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
وأعلن المنتخب الإثيوبي تشكيله الرسمي ظهر اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش أي قبل المباراة بـ 6 ساعات كاملة في سابقة جديدة بعالم كرة القدم.
وجاء تشكيل منتخب إثيوبيا كما يلي:
حارس المرمي: شانكو
خط الدفاع: سليمان حميد - اتشكالاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسف
خط الوسط: ميسود محمد - إمانويل يوهانيس - سوارفيل داجاتشيو
خط الهجوم: إيمانويل جبيريامايكل - ابو بكر نصير - جيتانيه كيبيديه
تأهل نيجيريا لربع نهائي أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
قبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا
أمس, 07:31 GMT
وتقام المباراة على ملعب باول بيا الشهير في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون 0 وبوركينا فاسو 0 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (الشوط الأول)15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:10 GMTقائد مانشستر يونايتد: نستحق الانتقادات الموجهة إلى الفريق
16:08 GMTحقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم... فيديو
16:05 GMTأهداف مباراة ميلان وفينيسيا "3-0" في الدوري الإيطالي... فيديو
16:04 GMTبوريل: المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتطلب وجود كييف على الطاولة
16:01 GMTبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تنطلق في الكاميرون وسط قواعد صارمة بسبب "كوفيد-19"
15:44 GMTبلينكن: هناك تدابير قد تقلل التوتر مع روسيا إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل
15:41 GMTإعلامية مصرية كبيرة تصاب بمتحور أوميكرون... "الحذر لا يمنع القدر"
15:38 GMTمنتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا
15:37 GMT"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
15:35 GMTإعلام: لأول مرة.. صحيفة سعودية تعين حاخاما يهوديا
15:34 GMTبث مباشر لمباراة الكاميرون 0 وبوركينا فاسو 0 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (الشوط الأول)
15:27 GMTالحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة
15:25 GMTالأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
15:25 GMTاليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
15:20 GMTالبرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
15:18 GMTمجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
15:14 GMTالعاصمة الأوكرانية ترفع علم كازاخستان تضامنا مع شعب البلاد
15:13 GMTأول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين
15:11 GMTالسودان يعلن إحباط تهريب فتيات إثيوبيات إلى دولتين عربيتين
15:09 GMTالرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض