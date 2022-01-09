منتخب إثيوبيا يعلن تشكيله الرسمي قبل 6 ساعات من مباراته الأولى في أمم أفريقيا

ويقام حاليا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي.وبعد حفل الافتتاح، ستقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بين الكاميرون وبوركينا فاسو في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.وثاني مباريات البطولة تقام مساء اليوم الأحد، بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.وأعلن المنتخب الإثيوبي تشكيله الرسمي ظهر اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش أي قبل المباراة بـ 6 ساعات كاملة في سابقة جديدة بعالم كرة القدم.وجاء تشكيل منتخب إثيوبيا كما يلي:حارس المرمي: شانكوخط الدفاع: سليمان حميد - اتشكالاو تاميني - ياريد باي - رمضان يوسفخط الوسط: ميسود محمد - إمانويل يوهانيس - سوارفيل داجاتشيوخط الهجوم: إيمانويل جبيريامايكل - ابو بكر نصير - جيتانيه كيبيديهوتقام المباراة على ملعب باول بيا الشهير في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.