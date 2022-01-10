أوكرانيا: مطالب روسيا من حلف الناتو لا يمكن اعتبارها أساسا للمفاوضات

وقالت ستيفانيشينا خلال زيارة إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في مؤتمر مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "علينا أن ندرك جميعنا أنه لا يمكن اعتبار مطالب روسيا من الحلفاء موقفا تفاوضيا".وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أبدى استعداد الحلف للعمل بشكل مستمر مع روسيا للتوصل إلى حل سلمي للوضع المتعلق بأوكرانيا.وأكد ستولتنبرغ استمرار الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا من خلال التدريبات للقوات الأوكرانية، مضيفا "سنستمع بنية جيدة إلى دوافع القلق من قبل روسيا بشأن أوكرانيا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
وأكد ستولتنبرغ استمرار الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا من خلال التدريبات للقوات الأوكرانية، مضيفا "سنستمع بنية جيدة إلى دوافع القلق من قبل روسيا بشأن أوكرانيا".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.