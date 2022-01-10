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الأمن الكازاخستاني يعلن السيطرة على الوضع في البلاد
الأمن الكازاخستاني يعلن السيطرة على الوضع في البلاد
أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الاثنين، أن الوضع في البلاد مستقر وتحت السيطرة الآن. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T06:44+0000
2022-01-10T06:44+0000
اضطراب أمني
كازاخستان
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وقالت اللجنة في بيان إن: "بؤر التهديدات الإرهابية" تم تحييدها، بحسب وكالة "رويترز".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الأمن القومي تحييد "خليتين متطرفتين" في ألما آتا، متهمة أعضائهما بالمشاركة في أعمال الشغب التي جرت في البلاد.وبحسب بيان للجنة الأمن القومي، "جرى تحييد الخليتين المتطرفتين عقب عملية بحث نفذتها اللجنة عن المشاركين في أعمال الشغب الجماعية والأعمال الإرهابية التي وقعت في البلاد لاعتقالهم، فضلا عن تحديد دوافع أعمالهم الإجرامية".وأشارت إلى أن "أعضاء الخليتين شاركوا بنشاط في أعمال الشغب في المدن الكبرى خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2022 ".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/بلينكن-يعلق-على-أوامر-توكاييف-للجيش-بإطلاق-النار-دون-سابق-إنذار-في-كازاخستان-فيديو-1055144302.html
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اضطراب أمني, كازاخستان

الأمن الكازاخستاني يعلن السيطرة على الوضع في البلاد

06:44 GMT 10.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الاثنين، أن الوضع في البلاد مستقر وتحت السيطرة الآن.
وقالت اللجنة في بيان إن: "بؤر التهديدات الإرهابية" تم تحييدها، بحسب وكالة "رويترز".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
بلينكن يعلق على أوامر توكاييف للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار في كازاخستان... فيديو
أمس, 16:49 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الأمن القومي تحييد "خليتين متطرفتين" في ألما آتا، متهمة أعضائهما بالمشاركة في أعمال الشغب التي جرت في البلاد.
وبحسب بيان للجنة الأمن القومي، "جرى تحييد الخليتين المتطرفتين عقب عملية بحث نفذتها اللجنة عن المشاركين في أعمال الشغب الجماعية والأعمال الإرهابية التي وقعت في البلاد لاعتقالهم، فضلا عن تحديد دوافع أعمالهم الإجرامية".
وأشارت إلى أن "أعضاء الخليتين شاركوا بنشاط في أعمال الشغب في المدن الكبرى خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2022 ".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
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