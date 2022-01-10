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https://arabic.sputniknews.com/20220110/رئيسا-وفدي-موسكو-وواشنطن-لم-يتصافحا-في-محادثات-فيينا-فيديو--1055184522.html
رئيسا وفدي موسكو وواشنطن لم يتصافحا في محادثات فيينا... فيديو
رئيسا وفدي موسكو وواشنطن لم يتصافحا في محادثات فيينا... فيديو
أظهرت الصور الملتقطة لمجريات مفاوضات جينيف أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والنائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اللذان يقودان... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:01+0000
2022-01-10T16:01+0000
روسيا
العالم
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تظهر المشاهد الملتقطة لبداية الاجتماع كيف دخل ممثلا روسيا وأمريكا إلى القاعة وجلسا على طاولتين منفصلتين مقابل بعضهما البعض، حيث اقترب ريابكوف وشيرمان من أعلام البلدين لالتقاط صورة بروتوكول، لكنهما حافظا على مسافة وامتنعا عن المصافحة كاتباع للإجراءات الوقائية للحد من الوباء.وكان ريابكوف، قد قال في لقاء بث على القناة الأولى في روسيا، إن موسكو لن تحيد عن المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق.بدأت الجولة الرئيسية من المحادثات، صباح اليوم، في مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بعد أن أقيم عشاء عمل في اليوم السابق.أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الاثنين.وقال المتحدث إن المباحثات التي تجري في مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بدأت في الساعة 08:55 بالتوقيت المحلي (07:55 بتوقيت غرينتش)، بحسب "رويترز".ويوم أمس الأحد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.ومن المقرر أن تجري روسيا مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف غدا، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير/كانون الثاني في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الأمريكية-تعلن-انطلاق-المفاوضات-مع-روسيا-في-جنيف-1055163015.html
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رئيسا وفدي موسكو وواشنطن لم يتصافحا في محادثات فيينا... فيديو

16:01 GMT 10.01.2022
© Photo / brics-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا أكتوبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Photo / brics-russia2020.ru
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أظهرت الصور الملتقطة لمجريات مفاوضات جينيف أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والنائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اللذان يقودان الوفدين الروسي والأمريكي في المحادثات حول الضمانات الأمنية، لم يتصافحا قبل الاجتماع في ظل اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
تظهر المشاهد الملتقطة لبداية الاجتماع كيف دخل ممثلا روسيا وأمريكا إلى القاعة وجلسا على طاولتين منفصلتين مقابل بعضهما البعض، حيث اقترب ريابكوف وشيرمان من أعلام البلدين لالتقاط صورة بروتوكول، لكنهما حافظا على مسافة وامتنعا عن المصافحة كاتباع للإجراءات الوقائية للحد من الوباء.
وكان ريابكوف، قد قال في لقاء بث على القناة الأولى في روسيا، إن موسكو لن تحيد عن المعايير التي أعلنت عنها في وقت سابق.

"يجب أن يستعد الجانب الأمريكي للتسويات. لقد جاء الجانب الروسي (إلى المفاوضات) بموقف واضح، يتضمن عددًا من العناصر، في رأيي، مفهومة تماما ومصاغة بوضوح، على أعلى المستويات، بحيث لا يمكن ببساطة أن يكون هناك انحرافات عن نهجنا".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
بدأت الجولة الرئيسية من المحادثات، صباح اليوم، في مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بعد أن أقيم عشاء عمل في اليوم السابق.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الاثنين.
وقال المتحدث إن المباحثات التي تجري في مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بدأت في الساعة 08:55 بالتوقيت المحلي (07:55 بتوقيت غرينتش)، بحسب "رويترز".
ويوم أمس الأحد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الخارجية الأمريكية تعلن انطلاق المفاوضات مع روسيا في جنيف
09:20 GMT
ومن المقرر أن تجري روسيا مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف غدا، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير/كانون الثاني في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
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