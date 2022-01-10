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قذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية ولا أضرار للسفن والطائرات
https://arabic.sputniknews.com/20220110/قذيفة-كوريا-الشمالية-تسقط-خارج-المنطقة-الاقتصادية-اليابانية-ولا-أضرار-للسفن-والطائرات-1055195732.html
قذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية ولا أضرار للسفن والطائرات
قذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية ولا أضرار للسفن والطائرات
أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية، مؤكدة أنه لم ترد تقارير... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T23:52+0000
2022-01-10T23:52+0000
اليابان
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة: "القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية".أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن العسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة من نوع غير محدد" باتجاه بحر اليابان.وأكد خفر السواحل الياباني اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.ويعد إطلاق اليوم ثاني عملية إطلاق منذ بداية العام الجديد 2022. وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-قذيفة-غير-محددة-باتجاه-بحر-اليابان-1055195213.html
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اليابان, كوريا الشمالية

قذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية ولا أضرار للسفن والطائرات

23:52 GMT 10.01.2022
© REUTERS / KCNAاطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية، مؤكدة أنه لم ترد تقارير عن أضرار للسفن والطائرات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة: "القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية".
أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن العسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة من نوع غير محدد" باتجاه بحر اليابان.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان
22:37 GMT
وأكد خفر السواحل الياباني اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.
ويعد إطلاق اليوم ثاني عملية إطلاق منذ بداية العام الجديد 2022. وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".
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أمسقذيفة كوريا الشمالية تسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية ولا أضرار للسفن والطائرات
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