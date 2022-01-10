تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/واشنطن-تفضل-حل-الخلافات-مع-روسيا-بشأن-الملف-الأوكراني-بالطرق-الدبلوماسية-1055194503.html
واشنطن تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني بالطرق الدبلوماسية
واشنطن تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني بالطرق الدبلوماسية
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني، بالطرق الدبلوماسية، وتجنب الاضطرار إلى فرض عقوبات جديدة ضد موسكو. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T21:39+0000
2022-01-10T21:39+0000
أوكرانيا
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102850/19/1028501970_0:133:3501:2102_1920x0_80_0_0_1e92a2e195d68739c91d0ff2857209d0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي اليوم: "هذه ليست طريقتنا المفضلة. نحن نفضل الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ولكن سيكون من غير المسؤول ألا نكون مستعدين لجميع سيناريوهات تطور الأحداث".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف الأحد وأمس الاثنين، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد انتهاء المشاورات، أن الولايات المتحدة تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بشكل جدي.وقال ريابكوف للصحفيين، عقب المفاوضات:
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-واشنطن-تعاملت-مع-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-بجدية-والمفاوضات-كانت-صعبة-1055188297.html
أوكرانيا
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102850/19/1028501970_0:0:3047:2285_1920x0_80_0_0_414517a1159a02462694d971658cd1e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أوكرانيا, أمريكا

واشنطن تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني بالطرق الدبلوماسية

21:39 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Maxim Shemetovروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
تابعنا عبر
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني، بالطرق الدبلوماسية، وتجنب الاضطرار إلى فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي اليوم: "هذه ليست طريقتنا المفضلة. نحن نفضل الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ولكن سيكون من غير المسؤول ألا نكون مستعدين لجميع سيناريوهات تطور الأحداث".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ريابكوف: واشنطن تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بجدية والمفاوضات كانت صعبة
17:06 GMT
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف الأحد وأمس الاثنين، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد انتهاء المشاورات، أن الولايات المتحدة تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بشكل جدي.
وقال ريابكوف للصحفيين، عقب المفاوضات:
"كانت المحادثات صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة، دون أي محاولات "تجميل" أو الالتفاف.. وصلنا إلى انطباع أن الجانب الأمريكي أخذ المقترحات الروسية على محمل الجد، وأجرى دراسة معمقة".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:10 GMTمصر… إنقاذ 16 شخصا في حادث غرق سيارة بنهر النيل وجار البحث عن مفقودين
21:43 GMTهل تقبل أطراف الأزمة في السودان المبادرة الأممية للحوار؟
21:42 GMTهدف مباراة الجابون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
21:39 GMTواشنطن تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني بالطرق الدبلوماسية
21:34 GMTإعلام لبناني: إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية الفلسطيني لم تعرف أسبابه
21:03 GMTالأرصاد المصرية تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
20:58 GMTدب يسرق فريسة من قطيع ذئاب... مشهد توقف عنده الخبراء... فيديو
20:55 GMTالطبيب المعالج لوائل الإبراشي يتحدث عن "الخطأ الطبي" الذي قتل الإعلامي الشهير
20:44 GMTالرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
20:41 GMTبيان من نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد تفشي فيروس كورونا في الوسط الفني
20:40 GMTزلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غربي إيران
20:38 GMT سمكة تقود "سيارة"... علماء يصدمون بنتائج التجربة الأغرب... صور وفيديو
20:25 GMTما تأثير وضع الأردن بالقوائم الحمراء لعدة دول على السياحة والاقتصاد؟
20:23 GMTقيس سعيد: عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل إلى الإعدام
20:13 GMTرسالة مسربة تثبت دعوة رئيس الوزراء البريطاني طاقم مكتبه لحفل مخالفا لإجراءات كورونا
20:06 GMTالخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لاستمرار الحوار مع موسكو بأسرع وقت
19:58 GMTالدبيبة يدعو لفتح فوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية في ليبيا
19:52 GMT"السيادة السوداني" يرحب بالمبادرة الأممية لتسهيل الحوار ويدعو لإشراك الاتحاد الأفريقي
19:51 GMTالادعاء العام يوجه اتهامات لرجل في نيويورك هدد بقتل ترامب
19:45 GMTباكستان تطالب صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماعه لهذا السبب