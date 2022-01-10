واشنطن تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني بالطرق الدبلوماسية

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي اليوم: "هذه ليست طريقتنا المفضلة. نحن نفضل الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ولكن سيكون من غير المسؤول ألا نكون مستعدين لجميع سيناريوهات تطور الأحداث".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف الأحد وأمس الاثنين، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد انتهاء المشاورات، أن الولايات المتحدة تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بشكل جدي.وقال ريابكوف للصحفيين، عقب المفاوضات:
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تفضل حل الخلافات مع روسيا بشأن الملف الأوكراني، بالطرق الدبلوماسية، وتجنب الاضطرار إلى فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي اليوم: "هذه ليست طريقتنا المفضلة. نحن نفضل الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ولكن سيكون من غير المسؤول ألا نكون مستعدين لجميع سيناريوهات تطور الأحداث".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف الأحد وأمس الاثنين، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد انتهاء المشاورات، أن الولايات المتحدة تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بشكل جدي.
وقال ريابكوف للصحفيين، عقب المفاوضات:
"كانت المحادثات صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة، دون أي محاولات "تجميل" أو الالتفاف.. وصلنا إلى انطباع أن الجانب الأمريكي أخذ المقترحات الروسية على محمل الجد، وأجرى دراسة معمقة".