https://arabic.sputniknews.com/20220111/روسيا-تتلقى-إشارة-إيجابية-من-الوكالة-الأوروبية-للأدوية-بشأن-الاعتراف-بـسبوتنيك-v-1055208548.html

روسيا تتلقى إشارة إيجابية من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن الاعتراف بـ"سبوتنيك V"

روسيا تتلقى إشارة إيجابية من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن الاعتراف بـ"سبوتنيك V"

قال نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، اليوم الثلاثاء، إن المتخصصين في الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد اعترفوا بمعايير إنتاج لقاح "سبوتنيك V". 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T11:00+0000

2022-01-11T11:00+0000

2022-01-11T11:00+0000

روسيا

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323964_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_60b28a672b7824c7af006543bb5085de.jpg

وأضاف لوغونوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف": " تسلمت الوكالة الأوروبية للأدوية الجزء المخصص للاعتراف بمعايير الإنتاج وكيفية إجراء التجارب السريرية، لقد تلقينا إشارة إيجابية في الختام".وأشار العالم الروسي إلى ضرورة تنسيق معايير الإنتاج الخاصة مستقبلا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.وبالسؤال عن احتمالية انتشار متحور أوميكرون في روسيا، قال لوغونوف، إن سلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار، لكن نسبة عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، وكذلك نسبة الوفيات، منخفضة.وأضاف لوغونوف إن "الجانب السلبي هو أن هذه السلالة (أوميكرون) تنتشر بسرعة كبيرة، أسرع من جميع السلالات السابقة، والجانب الإيجاني هو أن عدد حالاتها التي تحتاج للعلاج في المستشفيات أقل بنحو ثلاث مرات، كذلك حالات الوفاة بسببه بين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات أقل بـ4 وحتى 17 مرة، وذلك حسب إحصاءات في جنوب أفريقيا أو بريطانيا".في الوقت نفسه حذر لوغونوف من أن معدل الإصابات في البلاد سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن التطعيم، الذي يجري في جميع مناطق روسيا، سيساعد في الحماية من العدوى أثناء الجائحة.يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قال، مطلع الشهر الجاري، إن روسيا ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.وأوضح بانكين، في تصريحات لسبوتنيك "أرى شيئًا يجلب الأمل، ومن الواضح أن هناك نوعا من التقدير تجاه روسيا، فيما يتعلق باعتماد لقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما في الأشهر الثلاثة الأولى أو الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".وسجلت وزارة الصحة الروسية، في 11 آب/أغسطس 2020، لقاح "سبوتنيك V" ليكون الأول في العالم للوقاية من "كوفيد 19، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وكانت الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V" على تويتر قد أفادت بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التقييم الأولي للقاح بات في مراحله النهائية، وأن فريقاً من المفتشين سيزور روسيا لاستكمال جميع الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة.وأعلنت أكثر من 70 دولة اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ، فيما أظهر تحليل بيانات لـ 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 97.6٪، وهي أعلى من معدل 91.6٪ الذي نشرته مجلس لانسيت الطبية.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/الصحة-العالمية-إجراءات-الاعتراف-بلقاح-سبوتنيك-v-لن-يتم-قبل-يناير-2022-1053530805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي