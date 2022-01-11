تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/روسيا-تتلقى-إشارة-إيجابية-من-الوكالة-الأوروبية-للأدوية-بشأن-الاعتراف-بـسبوتنيك-v-1055208548.html
روسيا تتلقى إشارة إيجابية من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن الاعتراف بـ"سبوتنيك V"
روسيا تتلقى إشارة إيجابية من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن الاعتراف بـ"سبوتنيك V"
قال نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، اليوم الثلاثاء، إن المتخصصين في الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد اعترفوا بمعايير إنتاج لقاح "سبوتنيك V". 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:00+0000
2022-01-11T11:00+0000
روسيا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323964_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_60b28a672b7824c7af006543bb5085de.jpg
وأضاف لوغونوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف": " تسلمت الوكالة الأوروبية للأدوية الجزء المخصص للاعتراف بمعايير الإنتاج وكيفية إجراء التجارب السريرية، لقد تلقينا إشارة إيجابية في الختام".وأشار العالم الروسي إلى ضرورة تنسيق معايير الإنتاج الخاصة مستقبلا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.وبالسؤال عن احتمالية انتشار متحور أوميكرون في روسيا، قال لوغونوف، إن سلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار، لكن نسبة عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، وكذلك نسبة الوفيات، منخفضة.وأضاف لوغونوف إن "الجانب السلبي هو أن هذه السلالة (أوميكرون) تنتشر بسرعة كبيرة، أسرع من جميع السلالات السابقة، والجانب الإيجاني هو أن عدد حالاتها التي تحتاج للعلاج في المستشفيات أقل بنحو ثلاث مرات، كذلك حالات الوفاة بسببه بين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات أقل بـ4 وحتى 17 مرة، وذلك حسب إحصاءات في جنوب أفريقيا أو بريطانيا".في الوقت نفسه حذر لوغونوف من أن معدل الإصابات في البلاد سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن التطعيم، الذي يجري في جميع مناطق روسيا، سيساعد في الحماية من العدوى أثناء الجائحة.يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قال، مطلع الشهر الجاري، إن روسيا ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.وأوضح بانكين، في تصريحات لسبوتنيك "أرى شيئًا يجلب الأمل، ومن الواضح أن هناك نوعا من التقدير تجاه روسيا، فيما يتعلق باعتماد لقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما في الأشهر الثلاثة الأولى أو الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".وسجلت وزارة الصحة الروسية، في 11 آب/أغسطس 2020، لقاح "سبوتنيك V" ليكون الأول في العالم للوقاية من "كوفيد 19، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وكانت الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V" على تويتر قد أفادت بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التقييم الأولي للقاح بات في مراحله النهائية، وأن فريقاً من المفتشين سيزور روسيا لاستكمال جميع الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة.وأعلنت أكثر من 70 دولة اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ، فيما أظهر تحليل بيانات لـ 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 97.6٪، وهي أعلى من معدل 91.6٪ الذي نشرته مجلس لانسيت الطبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الصحة-العالمية-إجراءات-الاعتراف-بلقاح-سبوتنيك-v-لن-يتم-قبل-يناير-2022-1053530805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323964_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_bc1bd6ae225221d4f85749b906f2a95c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

روسيا تتلقى إشارة إيجابية من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن الاعتراف بـ"سبوتنيك V"

11:00 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" في تولا، لقاح "سبوتنيك V" روسيا 19 يونيو 2021
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال نائب مدير مركز "غاماليا"، دينيس لوغونوف، اليوم الثلاثاء، إن المتخصصين في الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد اعترفوا بمعايير إنتاج لقاح "سبوتنيك V".
وأضاف لوغونوف في مقابلة مع قناة "سولوفييف لايف": " تسلمت الوكالة الأوروبية للأدوية الجزء المخصص للاعتراف بمعايير الإنتاج وكيفية إجراء التجارب السريرية، لقد تلقينا إشارة إيجابية في الختام".
وأشار العالم الروسي إلى ضرورة تنسيق معايير الإنتاج الخاصة مستقبلا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
وبالسؤال عن احتمالية انتشار متحور أوميكرون في روسيا، قال لوغونوف، إن سلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار، لكن نسبة عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، وكذلك نسبة الوفيات، منخفضة.
وأضاف لوغونوف إن "الجانب السلبي هو أن هذه السلالة (أوميكرون) تنتشر بسرعة كبيرة، أسرع من جميع السلالات السابقة، والجانب الإيجاني هو أن عدد حالاتها التي تحتاج للعلاج في المستشفيات أقل بنحو ثلاث مرات، كذلك حالات الوفاة بسببه بين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات أقل بـ4 وحتى 17 مرة، وذلك حسب إحصاءات في جنوب أفريقيا أو بريطانيا".
في الوقت نفسه حذر لوغونوف من أن معدل الإصابات في البلاد سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن التطعيم، الذي يجري في جميع مناطق روسيا، سيساعد في الحماية من العدوى أثناء الجائحة.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قال، مطلع الشهر الجاري، إن روسيا ترى مؤشرات مشجعة على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضح بانكين، في تصريحات لسبوتنيك "أرى شيئًا يجلب الأمل، ومن الواضح أن هناك نوعا من التقدير تجاه روسيا، فيما يتعلق باعتماد لقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ربما في الأشهر الثلاثة الأولى أو الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".
وسجلت وزارة الصحة الروسية، في 11 آب/أغسطس 2020، لقاح "سبوتنيك V" ليكون الأول في العالم للوقاية من "كوفيد 19، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وكانت الصفحة الرسمية للقاح "سبوتنيك V" على تويتر قد أفادت بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التقييم الأولي للقاح بات في مراحله النهائية، وأن فريقاً من المفتشين سيزور روسيا لاستكمال جميع الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة.
وأعلنت أكثر من 70 دولة اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ، فيما أظهر تحليل بيانات لـ 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 97.6٪، وهي أعلى من معدل 91.6٪ الذي نشرته مجلس لانسيت الطبية.
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الصحة العالمية: إجراءات الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير 2022
4 ديسمبر 2021, 06:34 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:15 GMT"عقابنا سيتصاعد"... وزير الدفاع التركي يعلق على الهجوم من الأراضي السورية
11:09 GMTاعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
11:03 GMT5 مدن صينية تشدد قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات فيها
11:01 GMTالسيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023
11:00 GMTروسيا تتلقى إشارة إيجابية من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن الاعتراف بـ"سبوتنيك V"
10:50 GMTالسعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج
10:49 GMTالسفير الأمريكي: ندعم جهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
10:48 GMTنقابة الأطباء في مصر تعلق على اتهامات من أسرة وائل الإبراشي بوجود "خطأ طبي أدى لوفاته"
10:47 GMTالصحة العالمية: أوميكرون يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا خلال 8 أسابيع
10:41 GMTكريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا على طريقة "الغزالة رايقة"
10:40 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن تعهدت بتقديم رد مكتوب لروسيا بشأن نتائج مباحثات جنيف الأسبوع المقبل
10:32 GMTوصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان
10:31 GMTالأمم المتحدة تطلق أكبر نداء مساعدات في تاريخها من أجل أفغانستان
10:28 GMTمراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"
10:26 GMTروسيا: إنجاز بناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي
10:23 GMTديوكوفيتش تدرب في ملبورن لأول مرة بعد قرار إخلاء سبيله
10:17 GMTلقطة الموسم في NBA.. انزلاق مذيعة على "الباركيه" بشكل فاق التصور... فيديو
10:15 GMTوكالة: مقتل 17 شخصا في غارة جوية بتيغراي الإثيوبية
10:14 GMTتفاصيل تنشر لأول مرة... الكشف عن "نار الجحيم" التي قامت باغتيال قاسم سليماني
10:09 GMTديوان "الخدمة المدنية" الكويتي يخفض مواعيد العمل إلى 4 ساعات