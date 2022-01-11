غانتس: "رياض الأطفال" في غلاف غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه للمرة الأولى منذ العام 2017، ستقوم وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين على حماية أكثر من 30 روضة أطفال في مستوطنة سديروت ومنطقة غلاف غزة.وأضاف غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بحماية "رياض الأطفال" في مستوطنات غلاف غزة، وبالعمل على صيانتها، بدعوى أنهم يستعد لأي هجوم أو سيناريو محتمل على الجبهة الداخلية لبلاده.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده تعمل على ضمان أن تصبح الجبهة الداخلية على استعداد لأي سيناريو، سواء في الشمال أو الجنوب، وتكون قوية وجاهزة في الوقت نفسه.وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، في السابع من الشهر الجاري، أن الفرع الجنوبي لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي سيستجيب لحوادث الأمن الداخلي مثل أعمال الشغب بشكل أسرع وأكثر احترافية خلال العمليات العسكرية المستقبلية.وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح المخابئ والملاجئ للاستعداد لأي أعمال عسكرية داخلية أو خارجية، مثل اندلاع أعمال شغب في مدن مختلطة بين العرب واليهود، مثل يافا واللد.للمزيد: مسؤول إسرائيلي يكشف عن نقاط ضعف جديدة في بلادهونقلت الصحيفة على لسان المقدم ساغي باروخ، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالاستعداد والتحضير للرد على أي عملية شغب أو اعتراض أو مقاومة قبل وصولها، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى وأين ستكون العملية التالية على الجبهة الداخلية لبلاده، لكنه يأمل نجاح إسرائيل في التصدي لها ومقاومتها.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن هناك نقاط ضعف في الجبهة الداخلية لبلاده، تتمثل في الملاجئ والمخابئ التي يلجأ إليها الإسرائيليون خلال العمليات العسكرية أو أثناء الحرب مع قطاع غزة، آملا إصلاح هذه المخابئ وإعادة تأهيلها لاستخدام خلال أي حالات الطوارئ.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيقوم بحماية "روضات" الأطفال في منطقة غلاف غزة.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه للمرة الأولى منذ العام 2017، ستقوم وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين على حماية أكثر من 30 روضة أطفال في مستوطنة سديروت ومنطقة غلاف غزة.
לראשונה משנת 2017: משרד הביטחון וצה"ל ימגנו כ-30 גני ילדים בשדרות ובעוטף עזה. אנו נטפל בגנים שדורשים מיגון חדש או אחזקה של מיגון קיים. צה׳׳ל ימשיך להתאמן כדי להיות מוכן מבחינה התקפית לכל תרחיש, ובד בבד נעשה כל מאמץ כדי שהעורף בצפון ובדרום יהיה חזק ומוכן גם כן.
وأضاف غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بحماية "رياض الأطفال" في مستوطنات غلاف غزة، وبالعمل على صيانتها، بدعوى أنهم يستعد لأي هجوم أو سيناريو محتمل على الجبهة الداخلية لبلاده.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده تعمل على ضمان أن تصبح الجبهة الداخلية على استعداد لأي سيناريو، سواء في الشمال أو الجنوب، وتكون قوية وجاهزة في الوقت نفسه.
وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، في السابع من الشهر الجاري، أن الفرع الجنوبي لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي سيستجيب لحوادث الأمن الداخلي مثل أعمال الشغب بشكل أسرع وأكثر احترافية خلال العمليات العسكرية المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح المخابئ والملاجئ للاستعداد لأي أعمال عسكرية داخلية أو خارجية، مثل اندلاع أعمال شغب في مدن مختلطة بين العرب واليهود، مثل يافا واللد.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن هناك نقاط ضعف في الجبهة الداخلية لبلاده، تتمثل في الملاجئ والمخابئ التي يلجأ إليها الإسرائيليون خلال العمليات العسكرية أو أثناء الحرب مع قطاع غزة، آملا إصلاح هذه المخابئ وإعادة تأهيلها لاستخدام خلال أي حالات الطوارئ.