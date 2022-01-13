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https://arabic.sputniknews.com/20220113/بعد-مقتل-ضابطين-بـنيران-صديقة-معلومات-عن-القوات-البرية-الإسرائيلية-1055987849.html
بعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
بعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
تحقق وزارة الدفاع الإسرائيلية في مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"، على حسب وصف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات البرية الإسرائيلية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:25+0000
2022-01-13T11:25+0000
2022-01-13T11:25+0000
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
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ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة عسكرية قوامها 646 جنديا بينهم 173 ألف جندي عامل و8 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية إضافة إلى 465 ألف فرد قوات احتياطية، بحسب تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك القوات البرية الإسرائيلية 5 أنواع من العتاد العسكري التي تجعلها في مراتب مختلفة في كل سلاح:وتمثل قوة المدرعات نسبة تتجاوز 73 في المئة من حجم العتاد العسكري الذي تملكه القوات البرية الإسرائيلية، بينما تمثل الدبابات نسبة تتجاوز 17 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لماذا-تشتري-إسرائيل-مروحيات-النقل-الثقيل-سيكورسكي؟-1055948791.html
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رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم
بعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
تحقق وزارة الدفاع الإسرائيلية في مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"، على حسب وصف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات البرية الإسرائيلية.
ويمتلك
الجيش الإسرائيلي
قوة عسكرية قوامها 646 جنديا بينهم 173 ألف جندي عامل و8 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية إضافة إلى 465 ألف فرد قوات احتياطية،
بحسب تقرير
لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتمتلك القوات البرية الإسرائيلية 5 أنواع من العتاد العسكري التي تجعلها في مراتب مختلفة في كل سلاح:
الدبابات: 1900 دبابة تجعلها في المرتبة رقم 16 عالميا.
المدرعات: 8 آلاف و44 مدرعة تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.
المدفعية ذاتية الحركة: 650 مدفع ذاتي الحركة تجعلها في المرتبة رقم 11 عالميا.
مدفعية الميدان: 300 مدفع يجعلها في المرتبة رقم 36 عالميا.
راجمات الصواريخ: تحتل المرتبة رقم 51 عالميا بـ 48 راجمة صواريخ.
وتمثل قوة المدرعات نسبة تتجاوز 73 في المئة من حجم العتاد العسكري الذي تملكه
القوات البرية الإسرائيلية
، بينما تمثل الدبابات نسبة تتجاوز 17 في المئة.