تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
ريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بعد-مقتل-ضابطين-بـنيران-صديقة-معلومات-عن-القوات-البرية-الإسرائيلية-1055987849.html
بعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
بعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
تحقق وزارة الدفاع الإسرائيلية في مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"، على حسب وصف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات البرية الإسرائيلية. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:25+0000
2022-01-13T11:25+0000
رصد عسكري
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103897/56/1038975631_0:108:2200:1346_1920x0_80_0_0_47ecf2656035e251211ff92f826ec3c3.jpg
ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة عسكرية قوامها 646 جنديا بينهم 173 ألف جندي عامل و8 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية إضافة إلى 465 ألف فرد قوات احتياطية، بحسب تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك القوات البرية الإسرائيلية 5 أنواع من العتاد العسكري التي تجعلها في مراتب مختلفة في كل سلاح:وتمثل قوة المدرعات نسبة تتجاوز 73 في المئة من حجم العتاد العسكري الذي تملكه القوات البرية الإسرائيلية، بينما تمثل الدبابات نسبة تتجاوز 17 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لماذا-تشتري-إسرائيل-مروحيات-النقل-الثقيل-سيكورسكي؟-1055948791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103897/56/1038975631_132:0:2068:1452_1920x0_80_0_0_b0c8557a37198a0847839289c0a7bd15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم

بعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية

11:25 GMT 13.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورجنود الجيش الإسرائيلي
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحقق وزارة الدفاع الإسرائيلية في مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"، على حسب وصف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يسلط الضوء على قدرات القوات البرية الإسرائيلية.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي قوة عسكرية قوامها 646 جنديا بينهم 173 ألف جندي عامل و8 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية إضافة إلى 465 ألف فرد قوات احتياطية، بحسب تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
سي إتش- 53 كينغ ستاليون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
لماذا تشتري إسرائيل مروحيات النقل الثقيل "سيكورسكي"؟
10:05 GMT

وتمتلك القوات البرية الإسرائيلية 5 أنواع من العتاد العسكري التي تجعلها في مراتب مختلفة في كل سلاح:

الدبابات: 1900 دبابة تجعلها في المرتبة رقم 16 عالميا.
المدرعات: 8 آلاف و44 مدرعة تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.
المدفعية ذاتية الحركة: 650 مدفع ذاتي الحركة تجعلها في المرتبة رقم 11 عالميا.
مدفعية الميدان: 300 مدفع يجعلها في المرتبة رقم 36 عالميا.
راجمات الصواريخ: تحتل المرتبة رقم 51 عالميا بـ 48 راجمة صواريخ.
وتمثل قوة المدرعات نسبة تتجاوز 73 في المئة من حجم العتاد العسكري الذي تملكه القوات البرية الإسرائيلية، بينما تمثل الدبابات نسبة تتجاوز 17 في المئة.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:30 GMT"لا ينازع الملك"... رئيس وزراء الأردن يتحدث عن مجلس الأمن القومي
11:28 GMTرئيس الاتحاد العمالي اللبناني: أمام هول الكارثة كان لا بد من التحرك... وإضراب اليوم "تحذيري"
11:27 GMTالعراق يتخذ إجراء طارئا لتفادي المخلفات الحربية والألغام في البصرة
11:25 GMTبعد مقتل ضابطين بـ"نيران صديقة"... معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
11:23 GMTريابكوف: رد فعل الولايات المتحدة على عملية قوات حفظ السلام في كازاخستان يكشف نواياها في أوراسيا
11:20 GMT"جريمة قتل متكاملة الأركان"... محامي أرملة وائل الإبراشي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام... فيديو
11:16 GMTالرئيس اللبناني يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية
11:13 GMTتقرير للبنك الدولي: المغرب يدخل مرحلة تسريع مستدامة
11:05 GMT8 تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لكي تتحسن حياتك في 2022
11:01 GMTالكرملين: العقوبات بحق بوتين "شائنة" ولا يستطيع أحد فرض الإملاءات العسكرية على تحركات الجيش الروسي
10:52 GMTالصحة العراقية: دخلنا الموجة الرابعة وعلى الجميع التزام الحيطة والحذر
10:52 GMTالسعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا
10:47 GMTأكثر بقعة ساخنة على وجه الأرض لهذه اللحظة
10:46 GMTمصرع 6 إثر انهيار جزء من أعمال ترميم مرقد ديني في العراق
10:42 GMT"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين
10:34 GMTاحتجاجات وقطع طرق في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية
10:29 GMT5 مشروبات تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي
10:22 GMTسمكة تقود نموذجا لمركبة... فيديو
10:19 GMTالإمارات... الحبس سنة وغرامة 300 ألف درهم لنشر بيانات "تخالف معايير المحتوى الإعلامي"
10:16 GMTرئيس الأركان الإسرائيلي يجري استجوابا ميدانيا بشأن مقتل ضابطين بطريق الخطأ... فيديو وصور