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بوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
بوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا
أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، أن تشغيل مشروع "التيار الشمالي 2" سيعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T12:07+0000
2022-01-13T12:22+0000
العالم
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أمستردام- سبوتنيك. وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي: "خط التيار الشمالي 2 ينتظر الحصول على موافقة نهائية من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وسيعتمد على أنشطة روسيا والوضع في أوكرانيا".وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر الموافقة على مشروع "التيار الشمالي 2" أولولية لأنه لا يفي بالمتطلبات والمعايير الأوروبية، وفق تعبيره.وأشار بوريل إلى أن للاتحاد الأوروبي لا يمكنه حظر بناء البنية التحتية، التي تتوافق مع القواعد، مؤكدا أنه إذا أعطى المنظمون الألمان والاتحاد الأوروبي ردًا إيجابيا على طلب بدء تشغيل مشروع "التيار الشمالي2" فسيعمل، قائلا " بخصوص "السيل الشمالي، لقد قلنا بالفعل كل ما يمكن قوله. هذا استثمار خاص، وهو مشروع تنفذه مجموعة من الشركات، بما في ذلك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. البنية التحتية جاهزة وتخضع لعملية تأهيل مع المنظمين: أولاًفي ألمانيا ثم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد ما إذا كانت هذه البنية التحتية يمكن أن تعمل ضمن نظام إمداد الغاز الأوروبي. لقد قلنا مرات عديدة أننا لا نعتبر هذه البنية التحتية أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ... لكن المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر البنى التحتية التي تم إنشاؤها وفقا للقواعد ... إذا كان هناك استجابة إيجابية من كلاهما المنظمون - ألمانيا والاتحاد الأوروبي - ستعمل البنية التحتية. إذا لم يكن كذلك، فعندئذ لا".
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بوريل: تشغيل "التيار الشمالي 2" يعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا

12:07 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / DALATI NOHRA
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أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، أن تشغيل مشروع "التيار الشمالي 2" سيعتمد على التطورات بشأن أوكرانيا.
أمستردام- سبوتنيك. وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي: "خط التيار الشمالي 2 ينتظر الحصول على موافقة نهائية من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وسيعتمد على أنشطة روسيا والوضع في أوكرانيا".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر الموافقة على مشروع "التيار الشمالي 2" أولولية لأنه لا يفي بالمتطلبات والمعايير الأوروبية، وفق تعبيره.
وأشار بوريل إلى أن للاتحاد الأوروبي لا يمكنه حظر بناء البنية التحتية، التي تتوافق مع القواعد، مؤكدا أنه إذا أعطى المنظمون الألمان والاتحاد الأوروبي ردًا إيجابيا على طلب بدء تشغيل مشروع "التيار الشمالي2" فسيعمل، قائلا " بخصوص "السيل الشمالي، لقد قلنا بالفعل كل ما يمكن قوله. هذا استثمار خاص، وهو مشروع تنفذه مجموعة من الشركات، بما في ذلك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. البنية التحتية جاهزة وتخضع لعملية تأهيل مع المنظمين: أولاًفي ألمانيا ثم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد ما إذا كانت هذه البنية التحتية يمكن أن تعمل ضمن نظام إمداد الغاز الأوروبي. لقد قلنا مرات عديدة أننا لا نعتبر هذه البنية التحتية أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ... لكن المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر البنى التحتية التي تم إنشاؤها وفقا للقواعد ... إذا كان هناك استجابة إيجابية من كلاهما المنظمون - ألمانيا والاتحاد الأوروبي - ستعمل البنية التحتية. إذا لم يكن كذلك، فعندئذ لا".
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