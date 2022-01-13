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عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/ضربة-شمس-الكشف-عن-سبب-انتهاء-لقاء-تونس-ومالي-قبل--الوقت-الأصلي-مرتين-1055985675.html
"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين
"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين
كشف رئيس لجنة الحكام المصرية وعضو لجنة الحكام الأفريقية، عصام عبد الفتاح، سبب انتهاء لقاء تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، قبل انتهاء... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T10:42+0000
2022-01-13T10:42+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "إن الحكم سيكازوي أصيب بضربة شمس وجفاف شديد جدا مما أدى إلى فقدانه للتركيز وتم نقله للمستشفى وهو ما تسبب في إعطائه الوقت الضائع في الدقيقة 80 وقام بإنهاء اللقاء في الدقيقة 85 وعاد بعد توجيهات من الطاقم المساعد وعاد بعدها لينهي اللقاء في الدقيقة 89".وشدد على أن "الأمر سيكون بين اللجنة التنفيذية والمنظمة لبطولة كأس الأمم بالكاميرون ولجنة الكاف متمثلة في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي".وكان المنتخب التونسي لكرة القدم تقدّم، أمس الأربعاء، بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث مباراة مالي.وأفاد مراسل قناة "بي إن سبورتس" الرياضية، بأن تونس تقدمت بطلب للكاف لإعادة مباراتها مع المنتخب المالي، والتي شهدت واقعة تحكيمية وصفت بالكارثية.يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة مرة أخرى، في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.ويذكر أن مباراة المنتخبين التونسي والمالي، التي جمعت الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز خاطف للمنتخب المالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/إعلام-تونس-تقدم-شكوى-لـكاف-للمطالبة-بإعادة-مباراة-مالي-1055933752.html
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"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين

10:42 GMT 13.01.2022
© AP Photo / Sunday Alambaمنتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
تابعنا عبر
كشف رئيس لجنة الحكام المصرية وعضو لجنة الحكام الأفريقية، عصام عبد الفتاح، سبب انتهاء لقاء تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، قبل انتهاء الوقت الأصلي مرتين.
وقال عصام عبد الفتاح، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "إن الحكم سيكازوي أصيب بضربة شمس وجفاف شديد جدا مما أدى إلى فقدانه للتركيز وتم نقله للمستشفى وهو ما تسبب في إعطائه الوقت الضائع في الدقيقة 80 وقام بإنهاء اللقاء في الدقيقة 85 وعاد بعد توجيهات من الطاقم المساعد وعاد بعدها لينهي اللقاء في الدقيقة 89".
وأضاف: "عندما حصلت الأزمة والاعتراضات والسيطرة فقدت في اللقاء، الحكم الرابع كان هو من سيستكمل المباراة، ولكن أحد المنتخبين رفضوا ذلك، ومن الصعب إعادة المباراة".
وشدد على أن "الأمر سيكون بين اللجنة التنفيذية والمنظمة لبطولة كأس الأمم بالكاميرون ولجنة الكاف متمثلة في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي".
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
إعلام: تونس تقدم شكوى لـ"كاف" للمطالبة بإعادة مباراة مالي
أمس, 18:27 GMT
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم تقدّم، أمس الأربعاء، بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث مباراة مالي.
وأفاد مراسل قناة "بي إن سبورتس" الرياضية، بأن تونس تقدمت بطلب للكاف لإعادة مباراتها مع المنتخب المالي، والتي شهدت واقعة تحكيمية وصفت بالكارثية.
يشار إلى أن الحكم الزامبي قد أنهى المباراة مرة أخرى، في الدقيقة 89:45 ثانية، رافضا العودة إلى استمرار اللعب من جديد من أجل استئناف وقت المواجهة، في وقت طالب مسؤولو "الكاف" بإعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب لاستئناف الزمن المتبقي من وقت المباراة، وسط غياب الحكم نفسه، ووجود الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.
وعاد لاعبو المنتخب المالي إلى الملعب، بعد 30 دقيقة، من وقت المباراة الأصلي ووسط محاولات العودة للعب، لكن وقتها رفض الفريق التونسي الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المواجهة بفوز مالي.
ويذكر أن مباراة المنتخبين التونسي والمالي، التي جمعت الفريقين على ملعب لمبي ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الـ 6 في بطولة الأمم الأفريقية، قد انتهت بفوز خاطف للمنتخب المالي.
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