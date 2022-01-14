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https://arabic.sputniknews.com/20220114/الأمم-المتحدة-مقتل-108-جراء-ضربات-جوية-في-إثيوبيا-منذ-بداية-العام-1056167058.html
الأمم المتحدة: مقتل 108 جراء ضربات جوية في إثيوبيا منذ بداية العام
الأمم المتحدة: مقتل 108 جراء ضربات جوية في إثيوبيا منذ بداية العام
قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في ضربات جوية في منطقة تيغراي في إثيوبيا منذ بداية... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T11:06+0000
2022-01-14T11:06+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وأضافت المتحدثة ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف: "قُتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي يشتبه أن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها"، وفقا لوكالة "رويترز".وكانت لجنة نوبل النرويجية قالت إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع القائم في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.من جهته قال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لم نشهد في أي مكان في العالم جحيما كالذي في تيغراي".وأضاف: "إنه أمر مروع ولا يمكن تصوره في عصرنا، في القرن الحادي والعشرين، أن تحرم حكومة شعبها منذ أكثر من سنة من الحصول على الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة".وتسبب النزاع الدائر في تيغراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.ومنذ منتصف يوليو/تموز، لا يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بنقل أدوية ومعدات طبية إلى تيغراي رغم المطالب العديدة لا سيما لدى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزارة الخارجية، بحسب تيدروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/لجنة-نوبل-رئيس-الوزراء-الإثيوبي-لديه-مسؤولية-خاصة-لإنهاء-النزاع-في-تيغراي-1055988875.html
https://arabic.sputniknews.com/20220112/منظمة-الصحة-العالمية-تيغراي-تعيش-في-جحيم-لم-نشهد-له-مثيلا--1055935414.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

الأمم المتحدة: مقتل 108 جراء ضربات جوية في إثيوبيا منذ بداية العام

11:06 GMT 14.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIمسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في ضربات جوية في منطقة تيغراي في إثيوبيا منذ بداية يناير/كانون الثاني.
وأضافت المتحدثة ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف: "قُتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي يشتبه أن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها"، وفقا لوكالة "رويترز".
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لجنة نوبل: رئيس الوزراء الإثيوبي لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع في تيغراي
أمس, 11:31 GMT
وكانت لجنة نوبل النرويجية قالت إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه مسؤولية خاصة لإنهاء النزاع القائم في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.
من جهته قال مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لم نشهد في أي مكان في العالم جحيما كالذي في تيغراي".
وأضاف: "إنه أمر مروع ولا يمكن تصوره في عصرنا، في القرن الحادي والعشرين، أن تحرم حكومة شعبها منذ أكثر من سنة من الحصول على الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة".
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
منظمة الصحة العالمية: تيغراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا
12 يناير, 19:44 GMT
وتسبب النزاع الدائر في تيغراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
ومنذ منتصف يوليو/تموز، لا يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بنقل أدوية ومعدات طبية إلى تيغراي رغم المطالب العديدة لا سيما لدى مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزارة الخارجية، بحسب تيدروس.
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