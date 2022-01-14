مسؤول جزائري: إصابات أوميكرون في ازدياد وحذار من التهاون

وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، شدد درار على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، كاشفا عن أن عدد المرضى حاليا في المستشفيات، فاق بحسبه 4200 حالة.وبينما أكد المسؤول الجزائري أن الحالات ستشهد ارتفاعا متزايدا في الفترة المقبلة، فقد برر ذلك بأن سلالة أوميكرون تتسارع بشكل كبير جدا.لكن مدير معهد باستور الصحي الجزائري، وعد بالسيطرة على المتحور الجديد مع نهاية الشهر، مذكرا بأنه وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول "كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 جانفي (يناير) تقلصت الى 67% نسبة الانتشار".وأردف: "بالمقابل، و في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا بلغت إلى غاية 13 جانفي 33% وهي في توسع كبير".وعن الحالات الجديدة في الإصابة بمتحور أوميكرون، قال إن هناك 82 حالة تم اكتشافها أمس الخميس فقط.وقال: "حسب المعطيات العلمية التي بحوزتنا سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا وسيطرة خلال الأسبوعين القادمين".
وبينما أكد المسؤول الجزائري أن الحالات ستشهد ارتفاعا متزايدا في الفترة المقبلة، فقد برر ذلك بأن سلالة أوميكرون تتسارع بشكل كبير جدا.
لكن مدير معهد باستور الصحي الجزائري، وعد بالسيطرة على المتحور الجديد مع نهاية الشهر، مذكرا بأنه وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول "كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 جانفي (يناير) تقلصت الى 67% نسبة الانتشار".
وأردف: "بالمقابل، و في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا بلغت إلى غاية 13 جانفي 33% وهي في توسع كبير".