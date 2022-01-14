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https://arabic.sputniknews.com/20220114/مسؤول-جزائري-إصابات-أوميكرون-في-ازدياد-وحذار-من-التهاون-1056172182.html
مسؤول جزائري: إصابات أوميكرون في ازدياد وحذار من التهاون
مسؤول جزائري: إصابات أوميكرون في ازدياد وحذار من التهاون
حذر المدير العام لمعهد باستور الجزائري، فوزي درار، اليوم الجمعة، من الاستهانة بمتحور أوميكرون كونه أقل خطورة من سابقيه، مؤكدا أنه أوسع انتشارا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T11:51+0000
2022-01-14T11:51+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
الجزائر
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، شدد درار على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، كاشفا عن أن عدد المرضى حاليا في المستشفيات، فاق بحسبه 4200 حالة.وبينما أكد المسؤول الجزائري أن الحالات ستشهد ارتفاعا متزايدا في الفترة المقبلة، فقد برر ذلك بأن سلالة أوميكرون تتسارع بشكل كبير جدا.لكن مدير معهد باستور الصحي الجزائري، وعد بالسيطرة على المتحور الجديد مع نهاية الشهر، مذكرا بأنه وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول "كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 جانفي (يناير) تقلصت الى 67% نسبة الانتشار".وأردف: "بالمقابل، و في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا بلغت إلى غاية 13 جانفي 33% وهي في توسع كبير".وعن الحالات الجديدة في الإصابة بمتحور أوميكرون، قال إن هناك 82 حالة تم اكتشافها أمس الخميس فقط.وقال: "حسب المعطيات العلمية التي بحوزتنا سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا وسيطرة خلال الأسبوعين القادمين".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/مختص-في-علم-الأوبئة-يتوقع-موعد-ذروة-أوميكرون-في-الجزائر-1054888278.html
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فيروس كورونا, أوميكرون, الجزائر

مسؤول جزائري: إصابات أوميكرون في ازدياد وحذار من التهاون

11:51 GMT 14.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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حذر المدير العام لمعهد باستور الجزائري، فوزي درار، اليوم الجمعة، من الاستهانة بمتحور أوميكرون كونه أقل خطورة من سابقيه، مؤكدا أنه أوسع انتشارا.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، شدد درار على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، كاشفا عن أن عدد المرضى حاليا في المستشفيات، فاق بحسبه 4200 حالة.
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وبينما أكد المسؤول الجزائري أن الحالات ستشهد ارتفاعا متزايدا في الفترة المقبلة، فقد برر ذلك بأن سلالة أوميكرون تتسارع بشكل كبير جدا.
لكن مدير معهد باستور الصحي الجزائري، وعد بالسيطرة على المتحور الجديد مع نهاية الشهر، مذكرا بأنه وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول "كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 جانفي (يناير) تقلصت الى 67% نسبة الانتشار".
وأردف: "بالمقابل، و في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا بلغت إلى غاية 13 جانفي 33% وهي في توسع كبير".
وعن الحالات الجديدة في الإصابة بمتحور أوميكرون، قال إن هناك 82 حالة تم اكتشافها أمس الخميس فقط.
وقال: "حسب المعطيات العلمية التي بحوزتنا سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا وسيطرة خلال الأسبوعين القادمين".
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