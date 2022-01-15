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أسراب طيور تحوم حول موقف سيارات في مشهد مخيف... فيديو
أسراب طيور تحوم حول موقف سيارات في مشهد مخيف... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحوم حول موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، على "تويتر".وقالت شبكة "فوكس ناو" الإخبارية الأمريكية إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان مليئة بالإثارة النفسية.وظهرت الطيور وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.
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أسراب طيور تحوم حول موقف سيارات في مشهد مخيف... فيديو

20:21 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalitطيور البجع العملاق تحلق فوق وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021
طيور البجع العملاق تحلق فوق وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحوم حول موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف.
ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، على "تويتر".
وقالت شبكة "فوكس ناو" الإخبارية الأمريكية إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان مليئة بالإثارة النفسية.
وظهرت الطيور وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.
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