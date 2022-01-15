تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220115/أسراب-طيور-تحوم-حول-موقف-سيارات-في-مشهد-مخيف-فيديو-1056250200.html
أسراب طيور تحوم حول موقف سيارات في مشهد مخيف... فيديو
أسراب طيور تحوم حول موقف سيارات في مشهد مخيف... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحوم حول موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T20:21+0000
2022-01-15T20:21+0000
2022-01-15T20:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050659333_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac689d30e0fe4e87269489898622848d.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، على "تويتر".وقالت شبكة "فوكس ناو" الإخبارية الأمريكية إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان مليئة بالإثارة النفسية.وظهرت الطيور وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050659333_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4ffbb4bf26c7fbd57042d641a3475307.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
أسراب طيور تحوم حول موقف سيارات في مشهد مخيف... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحوم حول موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف.
ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، على "تويتر".
وقالت شبكة "فوكس ناو" الإخبارية الأمريكية إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان
مليئة بالإثارة
النفسية.
وظهرت الطيور
وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.