لهذا السبب..."التموين المصرية" تطرح عبوة زيت جديدة على البطاقات

وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي عن مصادر في الوزارة، أكدت قرب طرح عبوة جديدة من زجاجات زيت التموين سعة 0.650 لتر، وذلك بسعر 17 جنيها للعبوة.وعللت المصادر طرح هذه العبوة بأنها جاءت كي تمنع ركود بقية السلع التمونيية غير الزيت والسكر في المخازن.وأوضحت المصادر أن هذا المتبقي لا يستطيع المواطن شراء أي سلع إضافية، ما تسبب في ركود عدد من السلع في المخازن لدى البقالين وفروع جمعيتي ومخازن شركات تجارة الجملة"، وبالتالي فطرح هذه العبوة سيوفر للمستهلك ما يمكنه من شراء سلع أخرى.يشار إلى أن 65 مليون مصري يقومون بصرف دعم السلع التموينية بما يعادل 50 جنيها لكل مواطن، من خلال 21 مليون بطاقة، يتم توزيعها على 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
وعللت المصادر طرح هذه العبوة بأنها جاءت كي تمنع ركود بقية السلع التمونيية غير الزيت والسكر في المخازن.
وفسرت ذلك، قائلة: "الفرد يحصل الآن على زجاجة زيت سعة 1 لتر بـ 25 جنيها بالإضافة إلى 2 كيلو سكر بإجمالي 21 جنيها، وبالتالي فالمتبقي من الدعم الفعلي من البطاقة لن يزيد عن 4 جنيهات".
وأوضحت المصادر أن هذا المتبقي لا يستطيع المواطن شراء أي سلع إضافية، ما تسبب في ركود عدد من السلع في المخازن لدى البقالين وفروع جمعيتي ومخازن شركات تجارة الجملة"، وبالتالي فطرح هذه العبوة سيوفر للمستهلك ما يمكنه من شراء سلع أخرى.
وأوضحت أن عبوات الزيت ستقتصر على العبوة 0.8 لتر والتي سيتم احتسابها بسعر 20 جنيها، والعبوة الجديدة التي سيتم طرحها 0.650 لتر بـ17 جنيها.
يشار إلى أن 65 مليون مصري يقومون بصرف دعم السلع التموينية بما يعادل 50 جنيها لكل مواطن، من خلال 21 مليون بطاقة، يتم توزيعها على 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.