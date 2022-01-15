https://arabic.sputniknews.com/20220115/وصول-ست-طائرات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-إلى-روسيا-قادمة-من-كازاخستان-1056219362.html

وصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان

وصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان

وصلت الطائرات الست الأولى مع قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو الروسية قادمة من كازاخستان. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T07:46+0000

2022-01-15T07:46+0000

2022-01-15T07:46+0000

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت: "الطائرات الست الأولى لقوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى مطار سيفيرني (مدينة إيفانوفو) قادمة من كازاخستان".وأشار البيان إلى أنه بعد هبوط اللوح الأخير في المطار، ستُقام فعاليات رسمية للقاء المظليين الروس الذين أتموا جميع المهام باحترافية. في نهاية التجمع الرسمي، سيبدأ الأفراد في تفريغ المعدات من أجل المغادرة اللاحقة إلى نقطة الانتشار الدائم.وأعلنت الوزارة، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حمّلت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وآن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير/كانون الثاني، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

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