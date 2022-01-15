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وصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان
وصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان
وصلت الطائرات الست الأولى مع قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو الروسية قادمة من كازاخستان. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T07:46+0000
2022-01-15T07:46+0000
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت: "الطائرات الست الأولى لقوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى مطار سيفيرني (مدينة إيفانوفو) قادمة من كازاخستان".وأشار البيان إلى أنه بعد هبوط اللوح الأخير في المطار، ستُقام فعاليات رسمية للقاء المظليين الروس الذين أتموا جميع المهام باحترافية. في نهاية التجمع الرسمي، سيبدأ الأفراد في تفريغ المعدات من أجل المغادرة اللاحقة إلى نقطة الانتشار الدائم.وأعلنت الوزارة، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حمّلت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وآن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير/كانون الثاني، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.
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روسيا

وصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان

07:46 GMT 15.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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وصلت الطائرات الست الأولى مع قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو الروسية قادمة من كازاخستان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت: "الطائرات الست الأولى لقوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وصلت إلى مطار سيفيرني (مدينة إيفانوفو) قادمة من كازاخستان".
وأشار البيان إلى أنه بعد هبوط اللوح الأخير في المطار، ستُقام فعاليات رسمية للقاء المظليين الروس الذين أتموا جميع المهام باحترافية. في نهاية التجمع الرسمي، سيبدأ الأفراد في تفريغ المعدات من أجل المغادرة اللاحقة إلى نقطة الانتشار الدائم.
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حمّلت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وآن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.
وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير/كانون الثاني، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.
وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.
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