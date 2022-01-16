إصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا

وذكرت القناة العبرية الـ12، ظهر اليوم الأحد، أن حيلي تروبير، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، قد أصيب بفيروس كورونا، ليصبح الوزير الخامس في الحكومة الإسرائيلية الذي يعلن عن إصابة بالفيروس.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن روبير رغم تطعيمه ثلاث مرات ضد فيروس كورونا، لكنه أصيب بالفيروس، ولم يحضر جلسة مجلس الوزراء لبلاده، في وقت سابق من صباح اليوم.وكان وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أعلن إصابته بالفيروس، مساء أمس السبت، وهو ما نشره في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تم اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا اليوم".ويذكر أن وزير الثقافة والرياضة هو خامس وزير في الحكومة الإسرائيلية، الذي يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا، بالتوازي مع وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ومستشار الأمن القومي، أيال خولتا.للمزيد: إسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالةوتشهد إسرائيل، حاليا، ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى، حيث أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء أمس السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل.وأفادت القناة السابعة العبرية بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إصابة خامس وزير إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم حضوره الجلسة الحكومية، اليوم.
وذكرت القناة العبرية الـ12، ظهر اليوم الأحد، أن حيلي تروبير، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، قد أصيب بفيروس كورونا، ليصبح الوزير الخامس في الحكومة الإسرائيلية الذي يعلن عن إصابة بالفيروس.
שר חמישי בממשלה נדבק בקורונה: שר התרבות והספורט @chili_tropper התגלה כחיובי בבדיקה שביצע היום. טרופר, שמחוסן שלוש פעמים, חש בטוב וללא תסמינים. הוא לא השתתף בישיבת הממשלה שנערכה מוקדם יותר היום@BenMittelman
وتشهد إسرائيل، حاليا، ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى، حيث أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء أمس السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل.
وأفادت القناة السابعة العبرية بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.