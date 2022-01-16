https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابة-خامس-وزير-إسرائيلي-بكورونا-1056267639.html

إصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا

إصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إصابة خامس وزير إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم حضوره الجلسة الحكومية، اليوم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T12:26+0000

2022-01-16T12:26+0000

2022-01-16T12:26+0000

العالم العربي

إسرائيل

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

نفتالي بينيت

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وذكرت القناة العبرية الـ12، ظهر اليوم الأحد، أن حيلي تروبير، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، قد أصيب بفيروس كورونا، ليصبح الوزير الخامس في الحكومة الإسرائيلية الذي يعلن عن إصابة بالفيروس.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن روبير رغم تطعيمه ثلاث مرات ضد فيروس كورونا، لكنه أصيب بالفيروس، ولم يحضر جلسة مجلس الوزراء لبلاده، في وقت سابق من صباح اليوم.وكان وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أعلن إصابته بالفيروس، مساء أمس السبت، وهو ما نشره في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تم اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا اليوم".ويذكر أن وزير الثقافة والرياضة هو خامس وزير في الحكومة الإسرائيلية، الذي يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا، بالتوازي مع وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، ومستشار الأمن القومي، أيال خولتا.للمزيد: إسرائيل تكشف سلالة جديدة من "أوميكرون" وترصد منها 20 حالةوتشهد إسرائيل، حاليا، ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى، حيث أكدت تقديرات إسرائيلية، مساء أمس السبت، تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الأسبوع المقبل.وأفادت القناة السابعة العبرية بأن هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن بلادها ستشهد ذروة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل حوالي 100 ألف إصابة يوميا، خلال الأسبوع المقبل.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.

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العالم العربي, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, نفتالي بينيت