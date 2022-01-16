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إيفرتون يؤكد رحيل رافاييل بينيتيز بعد الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي
إيفرتون يؤكد رحيل رافاييل بينيتيز بعد الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي
أكد نادي إيفرتون الإنجليزي رحيل مدرب فريقه الأول لكرة القدم، الإسباني رافاييل بينيتيز، مشيرا إلى أنه تم فسخ تعاقده وأنه سيتم الإعلان عن المدرب المقبل خلال... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:03+0000
2022-01-16T16:03+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لفريق إيفرتون الإنجليزي، على "تويتر"، اليوم الأحد.يذكر أن بينيتيز، تولى تدريب إيفرتون في يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية الموسم الحالي، لكنه نتائجه السيئة مع الفريق قادت إلى إنهاء التعاقد معه.وكان آخر تلك الهزائم هزيمة إيفرتون من نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت أمس السبت في الدوري الإنجليزي.وكانت هزيمة إيفرتون الأخيرة هي الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح النادي يحتل المركز رقم 16 في جدول ترتيب الدوري بعد نوريتش الذي يحتل المركز رقم 18.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

إيفرتون يؤكد رحيل رافاييل بينيتيز بعد الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي

16:03 GMT 16.01.2022
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رافاييل بينيتيز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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أكد نادي إيفرتون الإنجليزي رحيل مدرب فريقه الأول لكرة القدم، الإسباني رافاييل بينيتيز، مشيرا إلى أنه تم فسخ تعاقده وأنه سيتم الإعلان عن المدرب المقبل خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لفريق إيفرتون الإنجليزي، على "تويتر"، اليوم الأحد.
يذكر أن بينيتيز، تولى تدريب إيفرتون في يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية الموسم الحالي، لكنه نتائجه السيئة مع الفريق قادت إلى إنهاء التعاقد معه.
وكان آخر تلك الهزائم هزيمة إيفرتون من نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت أمس السبت في الدوري الإنجليزي.
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وكانت هزيمة إيفرتون الأخيرة هي الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح النادي يحتل المركز رقم 16 في جدول ترتيب الدوري بعد نوريتش الذي يحتل المركز رقم 18.
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