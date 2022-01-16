تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إيفرتون-يؤكد-رحيل-رافاييل-بينيتيز-بعد-الهزيمة-رقم-10-في-الدوري-الإنجليزي-1056278561.html
إيفرتون يؤكد رحيل رافاييل بينيتيز بعد الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي
إيفرتون يؤكد رحيل رافاييل بينيتيز بعد الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي
أكد نادي إيفرتون الإنجليزي رحيل مدرب فريقه الأول لكرة القدم، الإسباني رافاييل بينيتيز، مشيرا إلى أنه تم فسخ تعاقده وأنه سيتم الإعلان عن المدرب المقبل خلال... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:03+0000
2022-01-16T16:03+0000
2022-01-16T16:03+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104356/15/1043561503_0:0:2154:1213_1920x0_80_0_0_c68b7de1f317e770e8aca4cf04787bb4.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لفريق إيفرتون الإنجليزي، على "تويتر"، اليوم الأحد.يذكر أن بينيتيز، تولى تدريب إيفرتون في يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية الموسم الحالي، لكنه نتائجه السيئة مع الفريق قادت إلى إنهاء التعاقد معه.وكان آخر تلك الهزائم هزيمة إيفرتون من نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت أمس السبت في الدوري الإنجليزي.وكانت هزيمة إيفرتون الأخيرة هي الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح النادي يحتل المركز رقم 16 في جدول ترتيب الدوري بعد نوريتش الذي يحتل المركز رقم 18.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/ليفربول-يتغنى-بأرقام-محمد-صلاح-بعد-هدفي-إيفرتون-1053487399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104356/15/1043561503_287:0:2154:1400_1920x0_80_0_0_e8e2eff36818c40a071b3bffa578d420.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
إيفرتون يؤكد رحيل رافاييل بينيتيز بعد الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي
أكد نادي إيفرتون الإنجليزي رحيل مدرب فريقه الأول لكرة القدم، الإسباني رافاييل بينيتيز، مشيرا إلى أنه تم فسخ تعاقده وأنه سيتم الإعلان عن المدرب المقبل خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لفريق
إيفرتون الإنجليزي
، على "تويتر"، اليوم الأحد.
يذكر أن بينيتيز، تولى تدريب إيفرتون في يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية الموسم الحالي، لكنه نتائجه السيئة مع الفريق قادت إلى إنهاء التعاقد معه.
وكان آخر تلك الهزائم هزيمة إيفرتون من نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت أمس السبت في
الدوري الإنجليزي
.
وكانت
هزيمة إيفرتون
الأخيرة هي الهزيمة رقم 10 في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح النادي يحتل المركز رقم 16 في جدول ترتيب الدوري بعد نوريتش الذي يحتل المركز رقم 18.