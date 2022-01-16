https://arabic.sputniknews.com/20220116/اكتشاف-جرح-غريب-هو-الأضخم-في-مجرة-درب-التبانة-صور-وفيديو-1056272651.html

اكتشاف "جرح" غريب هو الأضخم في مجرة درب التبانة... صور وفيديو

اكتشاف "جرح" غريب هو الأضخم في مجرة درب التبانة... صور وفيديو

اكتشف فريق دولي بقيادة علماء الفلك من معهد "ماكس بلانك" للفلك (MPIA)، مؤخرا، وجود خط ضخم وغريب، ظهر في الصور الملتقطة كـ"جرح عميق" في مجرد درب التابنة، اعتبر... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:07+0000

2022-01-16T14:07+0000

2022-01-16T14:07+0000

مجتمع

علوم

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قام العلماء بقياس حجم الهيكل باستخدام القمر الصناعي "Gaia" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وبرامج مراقبة في نيو ماكسيكو، والتي رصدت خط "Maggie" وهو عبارة عن خط مسار ضخم في الفضاء على بعد حوالي 55000 سنة ضوئية (على الجانب الآخر من مجرة درب التبانة)، وهو الأضخم في مجرتنا.ووصف العلماء طبيعة هذا الهيكل في دراسة جديدة أجراها الفريق الدولي بقيادة الدكتور جوناس سيد، الباحث في معهد "ماكس بلانك" لعلوم الفلك، بمشاركة عدة معاهد بحثية عالمية، كمعهد الدفع النفاث التابع لناسا، ونشرت النتائج مؤخرا في مجلة "Universe Today" العلمية.ويعتقد العلماء أن عملية انتقال الهيدروجين الذري إلى الهيدروجين الجزيئي غير معروفة ومفهومة إلى حد كبير، مما يجعل هذا الخيط الطويل المكتشف مثيرا بشكل كبير، حيث يتوقع العلماء أنه من أكبر خيوط الهيدروجين المرصودة.وبحسب المقال المشنور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإن أكبر السحب المكتشفة إلى يومنا هذا من الغاز الجزيئي يبلغ طولها حوالي 800 سنة ضوئية، لكن يبلغ طول "ماجي" ("Maggie") 3900 سنة ضوئية وعرضها 130 سنة ضوئية.وأظهر تحليل الفريق أن المادة في الخيوط لها سرعة متوسطة تبلغ (54 كم / ث -1)، والتي حددوها بشكل أساسي عن طريق قياسها حركتها مقابل دوران قرص درب التبانة.وخلص الباحثون إلى أن "ماجي" هي بنية متماسكة وليس العكس، ولاحظ الفريق أن الغاز يتقارب عند نقاط مختلفة على طول الخط، مما دفعهم إلى استنتاج أن غاز الهيدروجين يتراكم في سحب كبيرة في تلك المواقع، كما توقعوا أن الغاز الذري يتكثف تدريجيا في شكل جزيئي في تلك البيئات.

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مجتمع, علوم