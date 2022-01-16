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https://arabic.sputniknews.com/20220116/موسيماني-يختار-18-ناشئا-لمواجهة-الإسماعيلي-غدا-في-كأس-الرابطة-1056279454.html
موسيماني يختار 18 ناشئا لمواجهة الإسماعيلي غدا في كأس الرابطة
موسيماني يختار 18 ناشئا لمواجهة الإسماعيلي غدا في كأس الرابطة
اختار المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، 18 ناشئا ضمن 23 لاعبا هي قائمة الفريق في مباراة الإسماعيلي في كأس الرابطة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:13+0000
2022-01-16T16:13+0000
النادي الأهلي
النادي الإسماعيلي
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ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري فقد أكد اختيار موسيماني لـ18 ناشئا من أجل مواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة غدا الإثنين.وقد ضمت القائمة 23 لاعبا هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.يشار إلى أن الأهلي كان قد تعادل مع فريق الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.
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النادي الأهلي, النادي الإسماعيلي

موسيماني يختار 18 ناشئا لمواجهة الإسماعيلي غدا في كأس الرابطة

16:13 GMT 16.01.2022
© Al-Ahly Officialبيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Al-Ahly Official
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اختار المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، 18 ناشئا ضمن 23 لاعبا هي قائمة الفريق في مباراة الإسماعيلي في كأس الرابطة.
ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري فقد أكد اختيار موسيماني لـ18 ناشئا من أجل مواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة غدا الإثنين.
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وقد ضمت القائمة 23 لاعبا هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.
وباستثناء محمود وحيد ومحمد محمود وكريم فؤاد وعمار حمدي وحسام حسن، فإن بقية القائمة وهي 18 لاعبا من ناشئي النادي.
يشار إلى أن الأهلي كان قد تعادل مع فريق الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.
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