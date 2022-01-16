موسيماني يختار 18 ناشئا لمواجهة الإسماعيلي غدا في كأس الرابطة

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري فقد أكد اختيار موسيماني لـ18 ناشئا من أجل مواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة غدا الإثنين.وقد ضمت القائمة 23 لاعبا هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.يشار إلى أن الأهلي كان قد تعادل مع فريق الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.
وقد ضمت القائمة 23 لاعبا هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.
وباستثناء محمود وحيد ومحمد محمود وكريم فؤاد وعمار حمدي وحسام حسن، فإن بقية القائمة وهي 18 لاعبا من ناشئي النادي.
يشار إلى أن الأهلي كان قد تعادل مع فريق الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.