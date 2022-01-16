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وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
أشاد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، داعيا إلى استثمار العلاقة لبناء شراكة قوية بين البلدين. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T19:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ودعا بن مبارك لدى لقائه في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إلى "استثمار تلك العلاقات لبناء شراكة قوية بين البلدين واستئناف التعاون الثنائي في المجال التنموي".ووفقاً لـ "سبأ"، "بحث اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وآخر التطورات في الشأن اليمني".وفي اللقاء، اتهم وزير الخارجية اليمني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بـ "اهدار الفرص لتحقيق السلام وتعنتها في رفض المساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار"، على حد تعبيره.كما اتهم الوزير، الجماعة بـ "انتهاكات وممارسات غير مسؤولة في عسكرة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستخدامها لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر".وجدد "التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ ومساعيه الهادفة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن".من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، "التأكيد على حرص روسيا على تعزيز علاقاتها مع اليمن".وأكد كودروف أن "روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة بتحقيق السلام في اليمن".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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العالم العربي, روسيا, اليمن

وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية

19:39 GMT 16.01.2022
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRYوزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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أشاد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، داعيا إلى استثمار العلاقة لبناء شراكة قوية بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. ودعا بن مبارك لدى لقائه في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إلى "استثمار تلك العلاقات لبناء شراكة قوية بين البلدين واستئناف التعاون الثنائي في المجال التنموي".

ووفقاً لـ "سبأ"، "بحث اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وآخر التطورات في الشأن اليمني".

وفي اللقاء، اتهم وزير الخارجية اليمني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بـ "اهدار الفرص لتحقيق السلام وتعنتها في رفض المساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار"، على حد تعبيره.

كما اتهم الوزير، الجماعة بـ "انتهاكات وممارسات غير مسؤولة في عسكرة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستخدامها لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وجدد "التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ ومساعيه الهادفة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن".

من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، "التأكيد على حرص روسيا على تعزيز علاقاتها مع اليمن".

وأكد كودروف أن "روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة بتحقيق السلام في اليمن".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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