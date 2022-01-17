تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/بينيت-لحاخام-معبد-تكساس-الذي-تم-احتجازه-رهينة-نحن-أخوة-1056295422.html
بينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة
بينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة
هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الليلة الماضية، حاخاما كان بين 4 احتجزوا رهائن في معبد يهودي بتكساس الأمريكية قبل إطلاق سراحهم. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T06:40+0000
2022-01-17T06:40+0000
إسرائيل
تكساس
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acc1a7b9a516f19499f25262558adca6.jpg
وأخبر الحاخام تشارلي سيترون ووكر من مجمع "بيت إسرائيل" في مدينة كوليفيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بملابسات وتفاصيل دخول الخاطف واحتجازه و3 آخرين رهائن لنحو 10 ساعات.وقال ووكر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه هو نفسه كان في إسرائيل في عام 2000 الذي شهد تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.من جانبه، قال بينيت: "شعرت بارتياح شديد لسماع أنك وبقية الرهائن في صحة جيدة ولم يمسسكم سوء. من فضلك أرسل دعمي إلى مجتمعك، نحن إخوة".وكان مواطن بريطاني يدعى مالك فيصل أكرم قد اقتحم المعبد اليهودي، واحتجز الرهائن قبل أن يلقى حتفه في النهاية خلال عملية تحرير الشرطة للرهائن.ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.وكان أكرم قد دخل المعبد يوم السبت فى حوالى الساعة 11:30 صباحا (بالتوقيت المحلي). وفي بث مباشر على صفحة المعبد الإصلاحي على فيسبوك سُمع صوته يتحدث عبر الهاتف مع مندوبي الشرطة ويهددهم حال حاولوا دخول المكان.وهدد الخاطف الشرطة عبر الهاتف قائلا "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى، أقول لكم، سيموت الجميع".ويُزعم أن الرجل طالب بالإفراج عن امرأة باكستانية مسجونة في مكان قريب بتهمة محاولة قتل أفراد من الجيش الأمريكي في أفغانستان.وتقضي تلك المرأة عافية صديقي، حُكما بالسجن لمدة 86 عاما بعد إدانتها في مانهاتن في عام 2010 بتهمة سعيها لإطلاق النار على ضباط بالجيش الأمريكي أثناء احتجازها في أفغانستان قبل ذلك بعامين.وصديقي، المشتبه في علاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، هي عالمة أعصاب باكستانية درست في الولايات المتحدة في مؤسسات مرموقة، بينها جامعة برانديز ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.في عام 2008، اعتقلت صديقي من قبل السلطات في أفغانستان. قال المسؤولون الأمريكيون إنهم وجدوا بحوزتها مذكرات مكتوبة بخط اليد تناقش صنع ما يسمى بالقنابل القذرة، وتوضح مواقع مختلفة في الولايات المتحدة يمكن استهدافها في "هجوم يخلف إصابات جماعية".وخرج الآلاف إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج على إدانتها في عام 2010.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/لندن-محتجز-الرهائن-في-كنيس-يهودي-بتكساس-مواطن-بريطاني-1056274451.html
إسرائيل
تكساس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d4dd030dbd31e23f630ecaf2eccb4bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, تكساس, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت

بينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة

06:40 GMT 17.01.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
تابعنا عبر
هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الليلة الماضية، حاخاما كان بين 4 احتجزوا رهائن في معبد يهودي بتكساس الأمريكية قبل إطلاق سراحهم.
وأخبر الحاخام تشارلي سيترون ووكر من مجمع "بيت إسرائيل" في مدينة كوليفيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بملابسات وتفاصيل دخول الخاطف واحتجازه و3 آخرين رهائن لنحو 10 ساعات.
وقال ووكر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه هو نفسه كان في إسرائيل في عام 2000 الذي شهد تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
من جانبه، قال بينيت: "شعرت بارتياح شديد لسماع أنك وبقية الرهائن في صحة جيدة ولم يمسسكم سوء. من فضلك أرسل دعمي إلى مجتمعك، نحن إخوة".
وكان مواطن بريطاني يدعى مالك فيصل أكرم قد اقتحم المعبد اليهودي، واحتجز الرهائن قبل أن يلقى حتفه في النهاية خلال عملية تحرير الشرطة للرهائن.
ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
لندن: محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس مواطن بريطاني
أمس, 14:30 GMT
وكان أكرم قد دخل المعبد يوم السبت فى حوالى الساعة 11:30 صباحا (بالتوقيت المحلي). وفي بث مباشر على صفحة المعبد الإصلاحي على فيسبوك سُمع صوته يتحدث عبر الهاتف مع مندوبي الشرطة ويهددهم حال حاولوا دخول المكان.
وهدد الخاطف الشرطة عبر الهاتف قائلا "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى، أقول لكم، سيموت الجميع".
ويُزعم أن الرجل طالب بالإفراج عن امرأة باكستانية مسجونة في مكان قريب بتهمة محاولة قتل أفراد من الجيش الأمريكي في أفغانستان.
وتقضي تلك المرأة عافية صديقي، حُكما بالسجن لمدة 86 عاما بعد إدانتها في مانهاتن في عام 2010 بتهمة سعيها لإطلاق النار على ضباط بالجيش الأمريكي أثناء احتجازها في أفغانستان قبل ذلك بعامين.
وصديقي، المشتبه في علاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، هي عالمة أعصاب باكستانية درست في الولايات المتحدة في مؤسسات مرموقة، بينها جامعة برانديز ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
في عام 2008، اعتقلت صديقي من قبل السلطات في أفغانستان. قال المسؤولون الأمريكيون إنهم وجدوا بحوزتها مذكرات مكتوبة بخط اليد تناقش صنع ما يسمى بالقنابل القذرة، وتوضح مواقع مختلفة في الولايات المتحدة يمكن استهدافها في "هجوم يخلف إصابات جماعية".
وخرج الآلاف إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج على إدانتها في عام 2010.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:40 GMTبينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة
06:37 GMTكيف أثر بركان تونغا على المناطق الساحلية حول العالم... فيديو
06:30 GMTصحيفة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة في مخازن الجيش الألماني
05:43 GMTكندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة القصوى
05:41 GMTدراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول
05:19 GMTعلماء بريطانيون يحددون منتجا غذائيا يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة
05:05 GMTأستراليا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي
04:30 GMTوزيرة الخارجية الألمانية تعتزم زيارة أوكرانيا وروسيا
04:01 GMT"أنصار الله": طيران التحالف يستهدف أبراج اتصالات في محافظة ذمار
03:31 GMTشقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يعلق على الواقعة
02:47 GMTمصر.. طقس شديد البرودة يصل إلى أقل من 5 درجات
01:38 GMTرصد "ثوران كبير" آخر لبركان تونغا
01:21 GMTبريطانيا تعتقل شابين في تحقيق الهجوم على معبد يهودي في تكساس بأمريكا
00:21 GMTللمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان باليستيان
00:15 GMTاستجواب رئيس وزراء بريطانيا بعد فضائح حفلات الخمور
أمسالجيش اليمني يعلن السيطرة على مرتفعات جبلية بعد معارك مع "أنصار الله" في الجوف
أمسمقتل شخصين في انهيار منجم يورانيوم في النيجر
أمسالبرلمان الفرنسي يقر "جواز اللقاح" شرطا لدخول الأماكن العامة
أمساستئناف الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة
أمسمدبولي: مصر ليست ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم