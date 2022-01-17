https://arabic.sputniknews.com/20220117/بينيت-لحاخام-معبد-تكساس-الذي-تم-احتجازه-رهينة-نحن-أخوة-1056295422.html

بينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة

بينيت لحاخام معبد تكساس الذي تم احتجازه "رهينة": نحن أخوة

هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الليلة الماضية، حاخاما كان بين 4 احتجزوا رهائن في معبد يهودي بتكساس الأمريكية قبل إطلاق سراحهم. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T06:40+0000

2022-01-17T06:40+0000

2022-01-17T06:40+0000

إسرائيل

تكساس

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

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وأخبر الحاخام تشارلي سيترون ووكر من مجمع "بيت إسرائيل" في مدينة كوليفيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بملابسات وتفاصيل دخول الخاطف واحتجازه و3 آخرين رهائن لنحو 10 ساعات.وقال ووكر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه هو نفسه كان في إسرائيل في عام 2000 الذي شهد تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.من جانبه، قال بينيت: "شعرت بارتياح شديد لسماع أنك وبقية الرهائن في صحة جيدة ولم يمسسكم سوء. من فضلك أرسل دعمي إلى مجتمعك، نحن إخوة".وكان مواطن بريطاني يدعى مالك فيصل أكرم قد اقتحم المعبد اليهودي، واحتجز الرهائن قبل أن يلقى حتفه في النهاية خلال عملية تحرير الشرطة للرهائن.ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به قد انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.وكان أكرم قد دخل المعبد يوم السبت فى حوالى الساعة 11:30 صباحا (بالتوقيت المحلي). وفي بث مباشر على صفحة المعبد الإصلاحي على فيسبوك سُمع صوته يتحدث عبر الهاتف مع مندوبي الشرطة ويهددهم حال حاولوا دخول المكان.وهدد الخاطف الشرطة عبر الهاتف قائلا "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى، أقول لكم، سيموت الجميع".ويُزعم أن الرجل طالب بالإفراج عن امرأة باكستانية مسجونة في مكان قريب بتهمة محاولة قتل أفراد من الجيش الأمريكي في أفغانستان.وتقضي تلك المرأة عافية صديقي، حُكما بالسجن لمدة 86 عاما بعد إدانتها في مانهاتن في عام 2010 بتهمة سعيها لإطلاق النار على ضباط بالجيش الأمريكي أثناء احتجازها في أفغانستان قبل ذلك بعامين.وصديقي، المشتبه في علاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، هي عالمة أعصاب باكستانية درست في الولايات المتحدة في مؤسسات مرموقة، بينها جامعة برانديز ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.في عام 2008، اعتقلت صديقي من قبل السلطات في أفغانستان. قال المسؤولون الأمريكيون إنهم وجدوا بحوزتها مذكرات مكتوبة بخط اليد تناقش صنع ما يسمى بالقنابل القذرة، وتوضح مواقع مختلفة في الولايات المتحدة يمكن استهدافها في "هجوم يخلف إصابات جماعية".وخرج الآلاف إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج على إدانتها في عام 2010.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/لندن-محتجز-الرهائن-في-كنيس-يهودي-بتكساس-مواطن-بريطاني-1056274451.html

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إسرائيل, تكساس, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت