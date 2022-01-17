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https://arabic.sputniknews.com/20220117/تقنية-بسيطة-تغنيك-عن-الثلاجة-في-شمالي-الصين-فيديو-1056445451.html
تقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة في شمالي الصين... فيديو
تقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة في شمالي الصين... فيديو
تحتاج الثلاجة إلى مصدر للطاقة الكهربائية حتى تعمل وتقوم بدورها في حفظ الطعام عند درجات حرارة منخفضة تسمح ببقائه صالحا للاستخدام الآدمي. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T16:39+0000
2022-01-17T16:39+0000
منوعات
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لكن في بعض المناطق النائية في شمالي الصين يحتاج البعض لحفظ الطعام دون أن يكون لديهم ثلاجة وحتى إذا تم إحضارها، ربما لا يجدون مصدرا الكهرباء.ولأن مناطق شمالي الصين وخاصة في منغوليا الداخلية يعيشون في أجواء شديدة البرودة، فإن البعض استطاع أن يوفر بديلا للثلاجة بتقنية بسيطة تعتمد على الاستفادة من برودة الطقس.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يصب الماء في إناء مستدير ويتركه لليوم التالي في مكان مفتوح حتى تتجمد الأجزاء الخارجية من الماء.في اليوم التالي يتم إزالة الإناء المعدني الذي يترك خلفه إناء من الثلج وبداخله بقية الماء، الذي يتم التخلص منه والحصول على إناء ثلجي مجوف يتم استخدامه في حفظ الطعام خاصة أن درجات الحرارة المنخفضة تبقي هذا الإناء الثلجي متجمدا لفترة طويلة ما يعني إمكانية استخدامه بديلا للثلاجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/طريقة-مبتكرة-لاصطياد-الأسماك-تحت-الجليد-فيديو-1055122952.html
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منوعات

تقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة في شمالي الصين... فيديو

16:39 GMT 17.01.2022
© Fotolia / Stokketeثلاجة
ثلاجة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Fotolia / Stokkete
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تحتاج الثلاجة إلى مصدر للطاقة الكهربائية حتى تعمل وتقوم بدورها في حفظ الطعام عند درجات حرارة منخفضة تسمح ببقائه صالحا للاستخدام الآدمي.
لكن في بعض المناطق النائية في شمالي الصين يحتاج البعض لحفظ الطعام دون أن يكون لديهم ثلاجة وحتى إذا تم إحضارها، ربما لا يجدون مصدرا الكهرباء.
ولأن مناطق شمالي الصين وخاصة في منغوليا الداخلية يعيشون في أجواء شديدة البرودة، فإن البعض استطاع أن يوفر بديلا للثلاجة بتقنية بسيطة تعتمد على الاستفادة من برودة الطقس.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يصب الماء في إناء مستدير ويتركه لليوم التالي في مكان مفتوح حتى تتجمد الأجزاء الخارجية من الماء.
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في اليوم التالي يتم إزالة الإناء المعدني الذي يترك خلفه إناء من الثلج وبداخله بقية الماء، الذي يتم التخلص منه والحصول على إناء ثلجي مجوف يتم استخدامه في حفظ الطعام خاصة أن درجات الحرارة المنخفضة تبقي هذا الإناء الثلجي متجمدا لفترة طويلة ما يعني إمكانية استخدامه بديلا للثلاجة.
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