https://arabic.sputniknews.com/20220117/شركة-تطلب-موظفا-يعاني-من-الأرق-مقابل-250-دولارا-في-الساعة-1056443479.html

شركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة

شركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة

تبحث شركة "سليب جانكي" عن أشخاص يعانون من الأرق للخضوع لاختبار "التطبيقات والوسائد وأقنعة العين والفراش" أثناء النوم. 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T15:49+0000

2022-01-17T15:49+0000

2022-01-17T15:49+0000

منوعات

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وعلى مدار شهرين من الخدمة، سيجرب الشخص الذي سيقع عليه الاختيار للوظيفة 8 منتجات مختلفة، كل منها لمدة أسبوع، وبعد ذلك، يكملون مراجعة حول ما إذا كانوا قد لاحظوا اختلافات في نوعية وكمية نومهم أم لا.وتقول الشركة إن كل نموذج مراجعة سيستغرق نحو ساعة واحدة لإكماله، وستدفع إجمالي 2000 دولار، وينقسم ذلك إلى 250 دولارا للساعة، على مدار الأسابيع الثمانية.ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن الشركة، فإنها ستستخدم بيانات هذا الشخص بعد ذلك "لتنسيق دليل النوم النهائي لمن يعانون من اضطرابات في النوم في جميع أنحاء العالم".يتطلب طلب الوظيفة شرحا من 150 كلمة توضح سبب اعتقاد الشخص أنه مناسب تماما للوظيفة، ويجب أن يكون المرشح حسن النية.وقالت دوروثي تشامبرز، خبيرة النوم في الشركة، في بيان: "نعتقد أن كل شخص يستحق ويمكنه أن ينعم بنوم هنيء. نأمل في أنه من خلال تجنيد شخص لديه سجل نوم سيء، يمكننا مساعدته في العثور على السلام ليلا، ويساعدنا في جمع معلومات مفيدة يمكننا مشاركتها مع الآخرين."يجب أن يكون عمر المرشحين 21 عاما على الأقل ومتاحا للانضمام في 28 فبراير/ شباط، ويحتاج أيضا إلى امتلاك هاتف ذكي "متوافق مع تطبيقات تتبع النوم"، كالتي تنتجها الشركة.تقول الشركة إنها تأمل في نشر تقييمات مرضى الأرق المختارة في دراسة قبل يوم النوم العالمي، الذي يصادف 18 مارس/ آذار.

https://arabic.sputniknews.com/20220114/هندسة-النوم-طريقة-تجعل-عقلك-يعمل-بشكل-أفضل-في-الليل-1056211287.html

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