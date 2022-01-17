تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220117/شركة-تطلب-موظفا-يعاني-من-الأرق-مقابل-250-دولارا-في-الساعة-1056443479.html
شركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
شركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
تبحث شركة "سليب جانكي" عن أشخاص يعانون من الأرق للخضوع لاختبار "التطبيقات والوسائد وأقنعة العين والفراش" أثناء النوم. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T15:49+0000
2022-01-17T15:49+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102516/40/1025164020_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_998fc51cff6c878c6585f62b972cea7d.jpg
وعلى مدار شهرين من الخدمة، سيجرب الشخص الذي سيقع عليه الاختيار للوظيفة 8 منتجات مختلفة، كل منها لمدة أسبوع، وبعد ذلك، يكملون مراجعة حول ما إذا كانوا قد لاحظوا اختلافات في نوعية وكمية نومهم أم لا.وتقول الشركة إن كل نموذج مراجعة سيستغرق نحو ساعة واحدة لإكماله، وستدفع إجمالي 2000 دولار، وينقسم ذلك إلى 250 دولارا للساعة، على مدار الأسابيع الثمانية.ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن الشركة، فإنها ستستخدم بيانات هذا الشخص بعد ذلك "لتنسيق دليل النوم النهائي لمن يعانون من اضطرابات في النوم في جميع أنحاء العالم".يتطلب طلب الوظيفة شرحا من 150 كلمة توضح سبب اعتقاد الشخص أنه مناسب تماما للوظيفة، ويجب أن يكون المرشح حسن النية.وقالت دوروثي تشامبرز، خبيرة النوم في الشركة، في بيان: "نعتقد أن كل شخص يستحق ويمكنه أن ينعم بنوم هنيء. نأمل في أنه من خلال تجنيد شخص لديه سجل نوم سيء، يمكننا مساعدته في العثور على السلام ليلا، ويساعدنا في جمع معلومات مفيدة يمكننا مشاركتها مع الآخرين."يجب أن يكون عمر المرشحين 21 عاما على الأقل ومتاحا للانضمام في 28 فبراير/ شباط، ويحتاج أيضا إلى امتلاك هاتف ذكي "متوافق مع تطبيقات تتبع النوم"، كالتي تنتجها الشركة.تقول الشركة إنها تأمل في نشر تقييمات مرضى الأرق المختارة في دراسة قبل يوم النوم العالمي، الذي يصادف 18 مارس/ آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/هندسة-النوم-طريقة-تجعل-عقلك-يعمل-بشكل-أفضل-في-الليل-1056211287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102516/40/1025164020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6eaf1db28c4f8e9bc7aa37f2da628a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

شركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة

15:49 GMT 17.01.2022
© Fotolia / Stokketeفتاة تعاني من الأرق
فتاة تعاني من الأرق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© Fotolia / Stokkete
تابعنا عبر
تبحث شركة "سليب جانكي" عن أشخاص يعانون من الأرق للخضوع لاختبار "التطبيقات والوسائد وأقنعة العين والفراش" أثناء النوم.
وعلى مدار شهرين من الخدمة، سيجرب الشخص الذي سيقع عليه الاختيار للوظيفة 8 منتجات مختلفة، كل منها لمدة أسبوع، وبعد ذلك، يكملون مراجعة حول ما إذا كانوا قد لاحظوا اختلافات في نوعية وكمية نومهم أم لا.
وتقول الشركة إن كل نموذج مراجعة سيستغرق نحو ساعة واحدة لإكماله، وستدفع إجمالي 2000 دولار، وينقسم ذلك إلى 250 دولارا للساعة، على مدار الأسابيع الثمانية.
ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن الشركة، فإنها ستستخدم بيانات هذا الشخص بعد ذلك "لتنسيق دليل النوم النهائي لمن يعانون من اضطرابات في النوم في جميع أنحاء العالم".
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
هندسة النوم... طريقة تجعل عقلك يعمل بشكل أفضل في الليل
14 يناير, 19:01 GMT
يتطلب طلب الوظيفة شرحا من 150 كلمة توضح سبب اعتقاد الشخص أنه مناسب تماما للوظيفة، ويجب أن يكون المرشح حسن النية.
وقالت دوروثي تشامبرز، خبيرة النوم في الشركة، في بيان: "نعتقد أن كل شخص يستحق ويمكنه أن ينعم بنوم هنيء. نأمل في أنه من خلال تجنيد شخص لديه سجل نوم سيء، يمكننا مساعدته في العثور على السلام ليلا، ويساعدنا في جمع معلومات مفيدة يمكننا مشاركتها مع الآخرين."
يجب أن يكون عمر المرشحين 21 عاما على الأقل ومتاحا للانضمام في 28 فبراير/ شباط، ويحتاج أيضا إلى امتلاك هاتف ذكي "متوافق مع تطبيقات تتبع النوم"، كالتي تنتجها الشركة.
تقول الشركة إنها تأمل في نشر تقييمات مرضى الأرق المختارة في دراسة قبل يوم النوم العالمي، الذي يصادف 18 مارس/ آذار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMT"العدل الألمانية" تقدم مشروع قانون يلغي "قانون الإجهاض"
15:57 GMTلافروف ساخرا من وجود 18 سيناريو رد أمريكي: يوجد منافسة بين أجهزتهم لابتكارها
15:55 GMTالرئيس الأوكراني السابق يغفو خلال محاكمته بتهمة الخيانة العظمى... فيديو
15:54 GMTعلاء مبارك يشن هجوما على عمرو أديب بعد إعلان وصيته
15:52 GMTمجلس السيادة السوداني يقرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"
15:51 GMTمزاد بدبي يعرض لأول مرة ألماسة سوداء مدرجة في موسوعة "غينيس"... فيديو وصور
15:49 GMTشركة تطلب موظفا يعاني من الأرق مقابل 250 دولارا في الساعة
15:46 GMTما هي قدرات منظومة "غيبكا - إس" الروسية؟
15:40 GMTستيفاني ويليامز تؤكد أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في يونيو المقبل
15:32 GMTوزير الخارجية المصري ونظيره المغربي يتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة
15:31 GMTمنظمة أممية تحذر من تباطؤ انتعاش سوق العمل العالمي
15:30 GMTنقل الناطق الرسمي للحكومة الصومالية إلى تركيا للعلاج بعد استهدافه بهجوم انتحاري
15:25 GMTقدرات المقاتلة التركية "حورجيت" بعد إعلان بدء إنتاجها على نطاق واسع
15:23 GMTالبرلمان العربي يدين اعتداء "ميليشيا الحوثي الإرهابية" على الإمارات
15:20 GMTمسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة
15:18 GMT"الوزاراء الكويتي" يتخذ قرارا جديدا بخصوص القادمين إلى البلاد
15:14 GMTبسمة تصاب بكورونا... وتطلق هذا التكهن بشأن الفيروس التاجي
15:10 GMTمؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية
15:09 GMTأردوغان في زيارة رسمية لألبانيا
15:07 GMT"أشباه الحمير" أول حيوانات هجينة رباها الإنسان السوري قبل آلاف السنين... صور