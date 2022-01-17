قيادي بـ"أنصار الله": لدينا بنك أهداف في الإمارات وهي أضعف من السعودية

موسكو - سبوتنيك. وتوعد البخيتي، في حوار خاص مع سبوتنيك اليوم الاثنين، دولة الإمارات باستهداف منشآتها الحيوية بما في ذلك النفطية والمطارات في حال استمرت في اعتدائها على اليمن، مشيرا في نفس الوقت إلى على عدم قدرة الدولة الخليجية على التصعيد.وتابع بقوله إن "أي تصعيد لن يكون في صالح الإمارات خصوصا وأن وضعها هش جدا وقدرتها على التحمل أضعف بكثير من قدرة السعودية، لذلك نحن ننصح القيادة الإماراتية بمراجعة حساباتها ولا تزال الفرصة أمامها، لأن العدو التاريخي لليمن هي السعودية وليست الإمارات".وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من الهجمات، وذلك بعد هجوم مفاجئ على أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة.وقال المشير الركن مهدي المشاط إنه "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
قال القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد ناصر البخيتي، إن أي تصعيد لن يكون في صالح الإمارات خصوصا أن وضعها هش جدا وقدرتها على التحمل أضعف بكثير من قدرة السعودية.
موسكو - سبوتنيك. وتوعد البخيتي، في حوار خاص مع سبوتنيك اليوم الاثنين، دولة الإمارات باستهداف منشآتها الحيوية بما في ذلك النفطية والمطارات في حال استمرت في اعتدائها على اليمن، مشيرا في نفس الوقت إلى على عدم قدرة الدولة الخليجية على التصعيد.
وقال البخيتي "الإمارات قامت بالتصعيد قبل هذه الضربة، وبالتالي لم يعد في إمكانها المزيد من التصعيد، خصوصا وإنها عندما قامت بهذا التصعيد اضطرت أن تنسحب من مناطق لتعزيز تواجدها في مناطق أخرى، وبالتالي إمكانيات التصعيد لدى الإمارات أصبحت محدودة".
وتابع بقوله إن "أي تصعيد لن يكون في صالح الإمارات خصوصا وأن وضعها هش جدا وقدرتها على التحمل أضعف بكثير من قدرة السعودية، لذلك نحن ننصح القيادة الإماراتية بمراجعة حساباتها ولا تزال الفرصة أمامها، لأن العدو التاريخي لليمن هي السعودية وليست الإمارات".
وأضاف القيادي متوعدا دولة الإمارات في حال تصعيدها بقوله "هناك بنك أهداف تم تحديدها في الإمارات، تشمل المناطق الاستراتيجية المتعلقة بالمنشآت النفطية والمرافق التي يتم استخدامها للعدوان على اليمن كالمطارات وغيرها".
وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من الهجمات، وذلك بعد هجوم مفاجئ على أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة.
وقال المشير الركن مهدي المشاط إنه "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".
وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.