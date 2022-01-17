https://arabic.sputniknews.com/20220117/قيادي-بـأنصار-الله-لدينا-بنك-أهداف-في-الإمارات-وهي-أضعف-من-السعودية--1056446052.html

قيادي بـ"أنصار الله": لدينا بنك أهداف في الإمارات وهي أضعف من السعودية

قيادي بـ"أنصار الله": لدينا بنك أهداف في الإمارات وهي أضعف من السعودية

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد ناصر البخيتي، إن أي تصعيد لن يكون في صالح الإمارات خصوصا أن وضعها هش جدا وقدرتها على التحمل أضعف بكثير من قدرة... 17.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-17T16:53+0000

2022-01-17T16:53+0000

2022-01-17T16:53+0000

العالم العربي

أنصار الله

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وتوعد البخيتي، في حوار خاص مع سبوتنيك اليوم الاثنين، دولة الإمارات باستهداف منشآتها الحيوية بما في ذلك النفطية والمطارات في حال استمرت في اعتدائها على اليمن، مشيرا في نفس الوقت إلى على عدم قدرة الدولة الخليجية على التصعيد.وتابع بقوله إن "أي تصعيد لن يكون في صالح الإمارات خصوصا وأن وضعها هش جدا وقدرتها على التحمل أضعف بكثير من قدرة السعودية، لذلك نحن ننصح القيادة الإماراتية بمراجعة حساباتها ولا تزال الفرصة أمامها، لأن العدو التاريخي لليمن هي السعودية وليست الإمارات".وهدد قائد القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من الهجمات، وذلك بعد هجوم مفاجئ على أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة.وقال المشير الركن مهدي المشاط إنه "إذا استمر العدوان والسعي لاحتلال هذا البلد (اليمن) فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات"، مبارك ما سماه "عملية القوات المسلحة في العمق الإماراتي".وقالت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إنها شنت هجوما على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح.من جهته أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية باليمن، رصد ومتابعة "تصعيد عدائي" من جماعة "أنصار الله"، لافتًا إلى أنه تم رصد انطلاق مسيرات مفخخة من مطار صنعاء باليمن.كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.وأضاف التحالف "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

https://arabic.sputniknews.com/20220117/قرقاش-مهددا-أنصار-الله-بعد-الهجوم-على-الإمارات-إلى-زوال-واندحار-1056445328.html

https://arabic.sputniknews.com/20220117/بعد-هجوم-مفاجئ-على-الإمارات-8-طائرات-مسيرة-تنطلق-نحو-السعودية-1056436863.html

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العالم العربي, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم