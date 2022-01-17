ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع زعيم كبير بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة"

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، قوله إن "محمد بن زايد، ألغى اجتماعا مع مون جيه، بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة".وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق اليوم"..وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق اليوم"..
وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).