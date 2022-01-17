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https://arabic.sputniknews.com/20220117/ولي-عهد-أبو-ظبي-يلغي-اجتماعا-مع-زعيم-كبير-بسبب-أمر-غير-متوقع-يتعلق-بالدولة-1056439476.html
ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع زعيم كبير بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة"
ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع زعيم كبير بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة"
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، عن أن "ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ألغى اجتماعا مقررا مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، بسبب ظرف غير متوقع... 17.01.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، قوله إن "محمد بن زايد، ألغى اجتماعا مع مون جيه، بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة".وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق اليوم"..وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
https://arabic.sputniknews.com/20220117/السعودية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-الإمارات-وتتوعد-أنصار-الله-1056437378.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية

ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع زعيم كبير بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة"

14:49 GMT 17.01.2022
© AFP 2021 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Money SHARMA
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، عن أن "ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ألغى اجتماعا مقررا مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، بسبب ظرف غير متوقع يتعلق بالدولة".
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، قوله إن "محمد بن زايد، ألغى اجتماعا مع مون جيه، بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة".
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
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13:48 GMT
وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق اليوم"..
وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني اثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.
من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه "يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء: وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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