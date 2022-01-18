التحالف العربي يعلن تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة لأنصار الله بضواحي العاصمة اليمنية

وقال التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس، إنه "تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب في محافظة صنعاء". وكان التلفزيون الرسمي السعودي، ذكر في وقت سابق أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بدأ في ساعة مبكرة اليوم، ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات جماعة "أنصار الله"(الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء.وقال التحالف العربي، أمس الاثنين، إنه سينفذ عملية واسعة ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك بعد تنفيذ الجماعة هجمات استهدفت الإمارات، موضحا أنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد".وأضاف: "الطائرات الهجومية (إف-15) و (إف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".وكشف التحالف عن "تدمير طائرات (إف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير. وذكر أن "القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء".
وكان التلفزيون الرسمي السعودي، ذكر في وقت سابق أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بدأ في ساعة مبكرة اليوم، ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات جماعة "أنصار الله"(الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف: "الطائرات الهجومية (إف-15) و (إف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".
وكشف التحالف عن "تدمير طائرات (إف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير. وذكر أن "القوات الجوية للتحالف تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء".