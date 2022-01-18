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https://arabic.sputniknews.com/20220118/تقارير-أوكرانيا-تلقت-أسلحة-قادرة-على-تدمير-الدبابات-الروسية-من-بريطانيا-1056503662.html
تقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا
تقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا
كشفت تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن نقل الجيش البريطاني الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات جوا إلى كييف. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T19:32+0000
2022-01-18T19:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع "سينسور" الإخباري الموالي لكييف عن مصادر قولها إن الجسر الجوي جزء من شحنة كبيرة من الجيل التالي من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات المتجهة إلى أوكرانيا.ووصف الموقع هذا النوع من الأسلحة البريطانية-السويدية الصنع، بأنها أسلحة قصيرة المدى من عيار 150 ملم ومناسبة لحرب المدن وقادرة على "تدمير الدبابات الروسية".وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن وزارته بدأت في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع.ولفت بن والاس إلى التوترات على الحدود مع روسيا، مضيفا أن عددا صغيرا من القوات البريطانية سيدرب القوات الأوكرانية على استخدامها.يأتي ذلك رغم التحذيرات الروسية المتكررة لحلف الناتو والقوى الغربية من التحركات "العسكرية الاستفزازية" على الحدود الغربية للبلاد، بما يهدد أمنها القومي.وتدعي قوى غربية أن روسيا تستعد لاجتياح الأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتحذر في الوقت ذاته من توسع حلف شمال الأطلسي العسكري شرقا نحو أراضيها بما يهدد استقرار المنطقة.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

تقارير: أوكرانيا تلقت أسلحة "قادرة على تدمير الدبابات الروسية" من بريطانيا

19:32 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Dan Levyخط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Dan Levy
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن نقل الجيش البريطاني الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات جوا إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع "سينسور" الإخباري الموالي لكييف عن مصادر قولها إن الجسر الجوي جزء من شحنة كبيرة من الجيل التالي من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات المتجهة إلى أوكرانيا.
ووصف الموقع هذا النوع من الأسلحة البريطانية-السويدية الصنع، بأنها أسلحة قصيرة المدى من عيار 150 ملم ومناسبة لحرب المدن وقادرة على "تدمير الدبابات الروسية".
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن وزارته بدأت في تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
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ولفت بن والاس إلى التوترات على الحدود مع روسيا، مضيفا أن عددا صغيرا من القوات البريطانية سيدرب القوات الأوكرانية على استخدامها.
يأتي ذلك رغم التحذيرات الروسية المتكررة لحلف الناتو والقوى الغربية من التحركات "العسكرية الاستفزازية" على الحدود الغربية للبلاد، بما يهدد أمنها القومي.
وتدعي قوى غربية أن روسيا تستعد لاجتياح الأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتحذر في الوقت ذاته من توسع حلف شمال الأطلسي العسكري شرقا نحو أراضيها بما يهدد استقرار المنطقة.
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