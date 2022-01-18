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https://arabic.sputniknews.com/20220118/جونسون-ينفي-الكذب-على-البرلمان-بشأن-حفل-أقيم-أثناء-الإغلاق-ويتجاهل-أسئلة-عن-الاستقالة-1056494019.html
جونسون ينفي الكذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء الإغلاق ويتجاهل أسئلة عن الاستقالة
جونسون ينفي الكذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء الإغلاق ويتجاهل أسئلة عن الاستقالة
نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اتهام مستشاره السابق له بأنه كذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء إجراءات الإغلاق الخاصة بكوفيد-19. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:37+0000
2022-01-18T14:37+0000
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وقال جونسون للصحفيين إن أحدا لم يحذره من أن التجمع الذي حضره يخالف التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.وكان دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، قال إن اتهام بوريس جونسون بالكذب "هراء".وأشار راب إلى أن جونسون "أوضح تماما لمجلس العموم، وتلقى أسئلة بهذا الخصوص، أنه كان يتصور أنه لقاء عمل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان إثبات كذب جونسون قد ينهي أمره سياسيا.وأقر راب في لقاءات لاحقة بأنه من حيث المبدأ إذا ثبت كذب رئيس الوزراء على البرلمان فإن الأمر يصل إلى حد الاستقالة.وقال جونسون إنه يعتذر عن إقامته حفلتين مخالفتين للحظر داخل بريطانيا في مقره عشية جنازة الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث.وأقيمت الحفلتان داخل مقر بوريس جونسون الرسمي (10 شارع دواننغ) بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، والتي حضرها أشخاص يشربون الكحوليات ويرقصون على الموسيقى، بينما تم إرسال أحدهم للتسوق بحقيبة سفر لملء زجاجات النبيذ، وذلك في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب في قلعة وندسور.وقد تعرض جونسون لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "دجال".
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العالم, فيروس كورونا, بريطانيا

جونسون ينفي الكذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء الإغلاق ويتجاهل أسئلة عن الاستقالة

14:37 GMT 18.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / POOL
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نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اتهام مستشاره السابق له بأنه كذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء إجراءات الإغلاق الخاصة بكوفيد-19.
وقال جونسون للصحفيين إن أحدا لم يحذره من أن التجمع الذي حضره يخالف التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
دومينيك راب: اتهام جونسون بالكذب بشأن حفل الخمور "هراء"
10:25 GMT
وقال جونسون ردا على سؤال إذا كان كذب على الشعب والبرلمان "لا"، وتجنب الإجابة عن عدة أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا ثبت أنه قام بتضليل البرلمان.
وكان دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، قال إن اتهام بوريس جونسون بالكذب "هراء".
وأشار راب إلى أن جونسون "أوضح تماما لمجلس العموم، وتلقى أسئلة بهذا الخصوص، أنه كان يتصور أنه لقاء عمل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان إثبات كذب جونسون قد ينهي أمره سياسيا.
وأقر راب في لقاءات لاحقة بأنه من حيث المبدأ إذا ثبت كذب رئيس الوزراء على البرلمان فإن الأمر يصل إلى حد الاستقالة.
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
بعد فضيحة الخمور.. جونسون يعيد حزب المحافظين إلى الوراء 10 سنوات
15 يناير, 21:35 GMT
واعتذر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الجمعة، لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.‏
وقال جونسون إنه يعتذر عن إقامته حفلتين مخالفتين للحظر داخل بريطانيا في مقره عشية جنازة الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث.
وأقيمت الحفلتان داخل مقر بوريس جونسون الرسمي (10 شارع دواننغ) بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، والتي حضرها أشخاص يشربون الكحوليات ويرقصون على الموسيقى، بينما تم إرسال أحدهم للتسوق بحقيبة سفر لملء زجاجات النبيذ، وذلك في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب في قلعة وندسور.
وقد تعرض جونسون لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "دجال".
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