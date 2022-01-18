https://arabic.sputniknews.com/20220118/مستشار-المرشد-الإيراني-لم-يمنحنا-الغرب-واحدا-من-الألف-مما-حصلنا-عليه-من-روسيا-1056491864.html

مستشار المرشد الإيراني: لم يمنحنا الغرب واحدا من الألف مما حصلنا عليه من روسيا

مستشار المرشد الإيراني: لم يمنحنا الغرب واحدا من الألف مما حصلنا عليه من روسيا

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن الولايات المتحدة لم تستطع إثبات أنها جديرة بعلاقة مثل العلاقة التي تجمع إيران بروسيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T14:04+0000

2022-01-18T14:04+0000

2022-01-18T14:04+0000

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ووصف ولايتي إيران وروسيا بأنهما "قوتان إقليميتان مقتدرتان ولديهما تأثير بارز على الساحة الدولية"، موضحا أن بلاده تعيش اليوم أقوى مراحلها، وفقا لوكالة فارس.وتابع "لقد استفدنا من العلاقات مع روسيا، لا سيما في مجال التقنيات، حيث لم يمنحنا الغرب واحدا من الألف مما حصلنا عليه من روسيا، وعلاقتنا اليوم مع روسيا والصين، علاقة متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل، تساعد إيران لإفشال العقوبات".وأشار إلى أن "المحادثات الدولية التي تخوضها طهران، يجب أن تتطابق مع إطار مجلس الأمن وقوانينه، وأن روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن، تستطيع أن تؤدي دورا إيجابيا بهذا الشأن، كما لها دور مهم في المفاوضات النووية ومن الطبيعي المشاورة معها".وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات التي استؤنفت في فيينا نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، حول استعادة التنفيذ الكامل لـ "الاتفاق النووي".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.

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