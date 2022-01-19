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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/أول-حكمة-في-أمم-أفريقيا-تكتشف-فقدانها-البطاقة-الصفراء-خلال-المباراة-فيديو-1056617360.html
أول حكمة في أمم أفريقيا تكتشف فقدانها البطاقة الصفراء خلال المباراة... فيديو
أول حكمة في أمم أفريقيا تكتشف فقدانها البطاقة الصفراء خلال المباراة... فيديو
تعرضت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا لموقف محرج خلال مباراة زيمبابوي وغينيا، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:44+0000
2022-01-19T11:55+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
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وقررت الحكمة خلال المباراة إشهار البطاقة الصفراء لحارس مرمى زيمبابوي، حيث ركضت باتجاه الحارس لإنذاره لكنها عندما وضعت يدها في جيبها لم تجد البطاقة الصفراء.ارتبكت الحكمة وراحت تبحث عن البطاقة لكن أحد لاعبي غينيا بادر بالعثور على البطاقة ليعطيها إلى الحكمة لتشهرها فورا في وجه الحارس.يشار إلى أن الحكمة سليمة موكانسانغا دخلت تاريخ كأس أمم أفريقيا للرجال، كأول حكمة في التاريخ تقود مباراة خلال منافسات البطولة، حيث تولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا التي انتهت بفوز زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.جاء ذلك بعدما ظهرت الحكمة الرواندية، في الأسبوع الماضي، خلال مباراة غينيا ضد مالاوي، كحكم رابع في اللقاء، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة أيضا، التي تشارك فيها حكمة في إحدى مباريات بطولة كأس أفريقيا.يشار إلى أن بطولة الأمم الأفريقية الحالية شهدت عدة مواقف غريبة وطريفة، من بينها إطلاق حكم مباراة تونس ومالي صافرة نهاية المباراة مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي.
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مجتمع, رياضة, نادي الفيديو

أول حكمة في أمم أفريقيا تكتشف فقدانها البطاقة الصفراء خلال المباراة... فيديو

11:44 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 19.01.2022)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIالحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا، أول حكمة في كأس أمم أفريقيا للرجال
الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا، أول حكمة في كأس أمم أفريقيا للرجال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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تعرضت الحكمة الرواندية سليمة موكانسانغا لموقف محرج خلال مباراة زيمبابوي وغينيا، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
وقررت الحكمة خلال المباراة إشهار البطاقة الصفراء لحارس مرمى زيمبابوي، حيث ركضت باتجاه الحارس لإنذاره لكنها عندما وضعت يدها في جيبها لم تجد البطاقة الصفراء.
ارتبكت الحكمة وراحت تبحث عن البطاقة لكن أحد لاعبي غينيا بادر بالعثور على البطاقة ليعطيها إلى الحكمة لتشهرها فورا في وجه الحارس.
يشار إلى أن الحكمة سليمة موكانسانغا دخلت تاريخ كأس أمم أفريقيا للرجال، كأول حكمة في التاريخ تقود مباراة خلال منافسات البطولة، حيث تولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي ضد غينيا التي انتهت بفوز زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.
جاء ذلك بعدما ظهرت الحكمة الرواندية، في الأسبوع الماضي، خلال مباراة غينيا ضد مالاوي، كحكم رابع في اللقاء، لتكون المرة الأولى في تاريخ البطولة أيضا، التي تشارك فيها حكمة في إحدى مباريات بطولة كأس أفريقيا.
يشار إلى أن بطولة الأمم الأفريقية الحالية شهدت عدة مواقف غريبة وطريفة، من بينها إطلاق حكم مباراة تونس ومالي صافرة نهاية المباراة مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي.
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