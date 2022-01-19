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إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تتجاوز 100 ألف لأول مرة
إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تتجاوز 100 ألف لأول مرة
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ انتشار الوباء. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:02+0000
2022-01-19T09:02+0000
فيروس كورونا
أخبار ألمانيا
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وذكر معهد روبرت كوخ، أن "ألمانيا سجلت 112 ألفاً و323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 وفاة بكورونا"، حسب وكالة رويترز.وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، قال الأحد الماضي، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد 19" في ظل الموجة المتزايدة لمتحور"أوميكرون" المهيمن الآن.وأخبر صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية في مقابلة: "نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا".وقال لوترباخ إن "مجموعة متشددة" من مناهضي التطعيم تبطئ من انتشار اللقاح، مضيفا أنه دون "إلزامية التطعيم"، لن تحقق ألمانيا مطلقا أهداف التطعيم التي ستسمح لها بالتغلب على الوباء.وحتى يوم السبت، تلقى 75% من الألمان جرعة واحدة من اللقاحات مضاد لفيروس كورونا، و72.6% تلقوا جرعتين، و46.6% تلقوا ثلاث جرعات. تهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بجرعة واحدة على الأقل نهاية هذا الشهر.وحظرت الحكومة الألمانية جميع الأشخاص غير الملقحين من الحياة العامة، مما سمح فقط لمن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرا من الذهاب إلى الأماكن العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/ألمانيا-تعلن-حالة-طوارئ-وطنية-بسبب-موجة-كورونا-الرابعة-الوضع-أكثر-خطورة-1050750198.html
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فيروس كورونا, أخبار ألمانيا

إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تتجاوز 100 ألف لأول مرة

09:02 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiberالإغلاق العام في ألمانيا
الإغلاق العام في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ انتشار الوباء.
وذكر معهد روبرت كوخ، أن "ألمانيا سجلت 112 ألفاً و323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 وفاة بكورونا"، حسب وكالة رويترز.
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وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، قال الأحد الماضي، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد 19" في ظل الموجة المتزايدة لمتحور"أوميكرون" المهيمن الآن.
وأخبر صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية في مقابلة: "نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا".
وقال لوترباخ إن "مجموعة متشددة" من مناهضي التطعيم تبطئ من انتشار اللقاح، مضيفا أنه دون "إلزامية التطعيم"، لن تحقق ألمانيا مطلقا أهداف التطعيم التي ستسمح لها بالتغلب على الوباء.
وحتى يوم السبت، تلقى 75% من الألمان جرعة واحدة من اللقاحات مضاد لفيروس كورونا، و72.6% تلقوا جرعتين، و46.6% تلقوا ثلاث جرعات. تهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بجرعة واحدة على الأقل نهاية هذا الشهر.
وحظرت الحكومة الألمانية جميع الأشخاص غير الملقحين من الحياة العامة، مما سمح فقط لمن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرا من الذهاب إلى الأماكن العامة.
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