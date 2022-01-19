إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تتجاوز 100 ألف لأول مرة

وذكر معهد روبرت كوخ، أن "ألمانيا سجلت 112 ألفاً و323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 وفاة بكورونا"، حسب وكالة رويترز.وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، قال الأحد الماضي، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد 19" في ظل الموجة المتزايدة لمتحور"أوميكرون" المهيمن الآن.وأخبر صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية في مقابلة: "نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا".وقال لوترباخ إن "مجموعة متشددة" من مناهضي التطعيم تبطئ من انتشار اللقاح، مضيفا أنه دون "إلزامية التطعيم"، لن تحقق ألمانيا مطلقا أهداف التطعيم التي ستسمح لها بالتغلب على الوباء.وحتى يوم السبت، تلقى 75% من الألمان جرعة واحدة من اللقاحات مضاد لفيروس كورونا، و72.6% تلقوا جرعتين، و46.6% تلقوا ثلاث جرعات. تهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بجرعة واحدة على الأقل نهاية هذا الشهر.وحظرت الحكومة الألمانية جميع الأشخاص غير الملقحين من الحياة العامة، مما سمح فقط لمن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرا من الذهاب إلى الأماكن العامة.
وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، قال الأحد الماضي، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد 19" في ظل الموجة المتزايدة لمتحور"أوميكرون" المهيمن الآن.
وأخبر صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية في مقابلة: "نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا".
وقال لوترباخ إن "مجموعة متشددة" من مناهضي التطعيم تبطئ من انتشار اللقاح، مضيفا أنه دون "إلزامية التطعيم"، لن تحقق ألمانيا مطلقا أهداف التطعيم التي ستسمح لها بالتغلب على الوباء.
وحتى يوم السبت، تلقى 75% من الألمان جرعة واحدة من اللقاحات مضاد لفيروس كورونا، و72.6% تلقوا جرعتين، و46.6% تلقوا ثلاث جرعات. تهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بجرعة واحدة على الأقل نهاية هذا الشهر.
وحظرت الحكومة الألمانية جميع الأشخاص غير الملقحين من الحياة العامة، مما سمح فقط لمن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرا من الذهاب إلى الأماكن العامة.