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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الصين-تصدر-تأشيرات-لمسؤولين-أمريكيين-من-أجل-حضور-الأولمبياد-رغم-المقاطعة-1056620051.html
الصين تصدر تأشيرات لمسؤولين أمريكيين من أجل حضور الأولمبياد رغم المقاطعة
الصين تصدر تأشيرات لمسؤولين أمريكيين من أجل حضور الأولمبياد رغم المقاطعة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده أصدرت تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الأمريكي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:25+0000
2022-01-19T12:25+0000
العالم
رياضة
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بكين - سبوتنيك. وأعلنت واشنطن، في ديسمبر/ كانون الأول،، أنها لن ترسل "أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي" لدورة الألعاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الصين.وقال تشاو في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الصين أصدرت تأشيرات مقابلة لبعض أعضاء الوفد الأمريكي المؤلف من مسؤولين حكوميين".وردا على سؤال حول ما إذا كانت تتماشى مع التصريحات الأمريكية حول المقاطعة الدبلوماسية للألعاب، نصح المسؤول الصيني المراسلين بتوجيه السؤال إلى الجانب الأمريكي.وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الوفد الأمريكي يضم عددا من مسؤولي وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى، ومعظمهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمية.كما أعرب تشاو عن أمله في أن تتحلى الولايات المتحدة بالروح الأولمبية وتزيد من الجهود المشتركة مع الصين في خلق مناخ جيد خلال الألعاب للرياضيين من جميع أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الدنمارك-تعلن-مقاطعتها-أولمبياد-بكين-1056214158.html
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الصين تصدر تأشيرات لمسؤولين أمريكيين من أجل حضور الأولمبياد رغم المقاطعة

12:25 GMT 19.01.2022
© REUTERS / Fabrizio Benschتحضيرات أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 6 يناير 2022
تحضيرات أولمياد بكين 2022 - الألعاب الأولمبية الشتوية، الصين 6 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده أصدرت تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الأمريكي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين رغم مقاطعة واشنطن الدبلوماسية للحدث.
بكين - سبوتنيك. وأعلنت واشنطن، في ديسمبر/ كانون الأول،، أنها لن ترسل "أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي" لدورة الألعاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الصين.
وقال تشاو في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الصين أصدرت تأشيرات مقابلة لبعض أعضاء الوفد الأمريكي المؤلف من مسؤولين حكوميين".
علم الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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وردا على سؤال حول ما إذا كانت تتماشى مع التصريحات الأمريكية حول المقاطعة الدبلوماسية للألعاب، نصح المسؤول الصيني المراسلين بتوجيه السؤال إلى الجانب الأمريكي.
وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الوفد الأمريكي يضم عددا من مسؤولي وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى، ومعظمهم يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمية.
كما أعرب تشاو عن أمله في أن تتحلى الولايات المتحدة بالروح الأولمبية وتزيد من الجهود المشتركة مع الصين في خلق مناخ جيد خلال الألعاب للرياضيين من جميع أنحاء العالم.
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