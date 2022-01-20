https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-تكشف-لأول-مرة-عن-الأسلحة-التي-استخدمتها-أنصار-الله-في-هجوم-أبو-ظبي-1056726301.html

الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمتها "أنصار الله" في هجوم أبو ظبي

الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمتها "أنصار الله" في هجوم أبو ظبي

كشفت الإمارات، لأول مرة، عن الأسلحة التي استخدمتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في هجوم أبو ظبي هذا الأسبوع، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T09:43+0000

2022-01-20T09:43+0000

2022-01-20T09:43+0000

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وقال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، إن "الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة، في الهجوم"، موضحا أن "عدة هجمات - مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار - استهدفت مواقع مدنية في الإمارات".وأضاف: "تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه وفقد 3 مدنيين أبرياء أرواحهم للأسف".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأوضح أن "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس2 استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ"، متابعا: "فيما صاروخ ذو الفقار الباليستي استهدف مطار دبي".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".كما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة على مدار اليوم، تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء".

https://arabic.sputniknews.com/20220120/الحكومة-اليمنية-استهداف-الحوثي-للسعودية-والإمارات-لن-يكون-الأخير-1056716428.html

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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم