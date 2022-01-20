التحالف العربي يشن غارات جوية لـ"تدمير قدرات أنصار الله"

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف العربي قوله: "بدأت ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات المليشيا الحوثية بالحديدة. ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية".وأشار التحالف إلى أن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية، موضحا أن الضربات استهدفت أحد أوكار "عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".في وقت سابق، اتهم التحالف العربي الجماعة بالتخطيط وتنفيذ عملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية "روابي" انطلاقا من ميناء الحديدة، إلى جانب اتخاذ الميناء كمركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.تشهد اليمن، منذ أواخر عام 2014، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وتشارك فيه الإمارات، من جهة أخرى.وتهدف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة وقعت في أيدي مقاتلي الجماعة، بينها العاصمة صنعاء.وتنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، ومناطق مدنية وحيوية في السعودية والإمارات.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، شنه ضربات جوية ضد مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة باليمن.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف العربي قوله: "بدأت ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات المليشيا الحوثية بالحديدة. ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية".
وأشار التحالف إلى أن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية، موضحا أن الضربات استهدفت أحد أوكار "عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة".
في وقت سابق، اتهم التحالف العربي الجماعة بالتخطيط وتنفيذ عملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية "روابي" انطلاقا من ميناء الحديدة، إلى جانب اتخاذ الميناء كمركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.